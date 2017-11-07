Российские медики надеются на китайские инвестиции

Москва, , 21:09 — REGNUM Для российского здравоохранения очень важно применение методик китайской медицины, заявил 7 ноября главный специалист департамента здравоохранения Москвы по первичной помощи детям Александр Брагин.

«Мы обречены на сотрудничество с Китаем, — сказал он корреспонденту ИА REGNUM, комментируя состоявшийся 7 ноября саммит сотрудничества и культурного обмена между КНР и РФ «Один пояс — один путь». — Это сотрудничество для нас очень важно. Китайской медицине несколько тысяч лет, и мы сегодня наблюдаем, что при лечении пациентов наилучший эффект дают европейские технологии, применяемые совместно с традиционными восточными. Нам нужные конкретные проекты сотрудничества в этой и других областях».

При этом Брагин отметил, что для полноценной реализации российско-китайского сотрудничества в этой сфере необходимо проработать ряд законодательных вопросов.

«Нужны конкретные проекты во всех областях, — подчеркнул он. — Как только пойдут совместные проекты, мы будем лучше понимать друг друга. В сфере здравоохранения это в первую очередь касается инвестиций. Китайская медицина сделала большой шаг вперёд за счёт внутренних инвестиций. Сейчас она находится на высоком уровне».

При этом он напомнил, что 7 ноября участники саммита подписали документ о сотрудничестве в создании так называемой деревни БРИКС — культурного центра для всех стран — участниц этой организации, где будут апробироваться самые разнообразные проекты, в том числе касающиеся и здравоохранения.

Напомним, как сообщало ИА «Красная весна», в тестовом режиме уже запущена российско-китайская электронная площадка научно-технического и инновационного сотрудничества «ИнтерТехЛинк — ПуЭ». Это совместный проект китайского бизнес-инкубатора «ПуЭ» и Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого. Заинтересованность в работе этой площадки уже обозначили Первый Санкт-Петербургский медицинский университет им. Павлова, Санкт-Петербургский электротехнический университет, Санкт-Петербургский инновационный кластер медицинского приборостроения и другие.

Работа на этой площадке предполагает обмен кадрами, создание совместных лабораторий и научно-технических парков. Уже сейчас там ведутся переговоры о 183 проектах в области биотехнологии, интеллектуального производства и высокотехничного оборудования.