В Литве измерили неравенство женщин относительно мужчин

Вильнюс, , 19:40 — REGNUM Литва сегодня, 7 ноября, отмечает символический день разницы в зарплатах, сообщили ИА REGNUM в Центре развития равенства полов.

«Этот день символически напоминает, что с сегодняшнего дня до конца года женщины в стране перестают получать зарплаты», — заявили в организации.

В Литве разница между зарплатами мужчин и женщин в среднем составляет 14,4%. Если выразить в количестве рабочих дней, получается, что женщины в стране почти два месяца работают бесплатно.

По данным департамента статистики, в государственном секторе эта разница составляет 13,7%, в частном — 17,6%, а самая большая разница фиксируется в финансовых и страховых компаниях (38,3%), почти на треть меньше женщины получают в сферах информации и связи, здравоохранения и социальной работы.

Самая маленькая разница фиксируется в строительном и образовательном секторах, где она не превышает 3%, привели цифры в организации.

«Почти 40% этой разницы, по мнению ученых, появляется потому, что женщинам платят меньше только потому, что они женщины. Это поведение обусловлено установкой, что только мужчины являются кормильцами семьи, а вклад женщины в создание благополучия как семьи, так и государства, не оценивается», — говорит эксперт Центра развития возможностей полов Маргарита Янкаускайте.

Эксперты также обращают внимание на то, что при подсчете разницы не учитываются другие преимущества, которыми мужчины пользуются чаще женщин.

Дополнительные выплаты — прибавки к зарплате, денежные компенсации за неиспользованный отпуск, дивиденды, мотивационные меры на работе — нередко составляют немалую часть годовых доходов, но при подсчете разницы в зарплатах они не учитываются. Поэтому фактическое неравенство доходов может быть и больше, считают в центре. Это особенно отражается в преклонном возрасте.

В 2015 году в категории старше 65 лет риск нищеты для женщин был в два раза выше, чем для мужчин.

По данным европейской статистической службы Eurostat, хотя общий уровень образования женщин примерно такой же, как у мужчин или даже лучше, эти числа не отражаются на рынке труда. В прошлом году в ЕС высшее образовании окончили 33% женщин и 29% мужчин, но общий уровень занятости женщин на 11,6% ниже, чем мужчин.

Только одной из 20 действующих в ЕС компаний руководит женщина.