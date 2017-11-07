100-летие революции в Пскове отметила сотня демонстрантов

Псков, , 18:52 — REGNUM В Пскове сегодня, 7 ноября, состоялись демонстрация и торжественный митинг в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского областного отделения КПРФ, в торжественной колонне по Рижскому проспекту до площади Ленина проследовали около сотни человек — с красными флагами, коммунистическими лозунгами и портретом Сталина.

По итогам митинга была принята резолюция, в которой говорится:

«Наследники революции — это поколение победителей и созидателей, объединённых Коммунистической партией в свободное и справедливое государство трудящихся. Вот почему КПРФ сегодня твёрдо настаивает: дню 7 ноября должен быть возвращён статус государственного праздника Великого Октября».

«Сегодня именно коммунисты готовы объединить все прогрессивные силы человечества и высоко поднять Красное знамя. Социализм не остался в прошлом, он — магистральная дорога человечества», — отмечается в резолюции.

На митинге также выступили представители профсоюзных организаций Псковской области.

«Отрицать советское прошлое, окрашивать его в исключительно черный цвет, что стало повальным явлением, это всё равно что отрекаться от того вклада, которые наши предки внесли в развитие страны. Ведь были же стройки века, железнодорожные пути связали всю Россию — Турксиб, БАМ и прочие. Страна полетела в космос, создала оружие, ставшее залогом её безопасности на длительные годы — ядерный щит. Из страны с 30% неграмотных превратилась в страну читающую, где каждый получал образование, даже не отрываясь от рабочего процесса. Это был героический подвиг во имя идеи, утраченной в последние годы царской России. Отрекаясь от советского прошлого, мы отрекаемся от этого трудового подвига, от советского наследия, от боевого подвига советского солдата, отстоявшего нашу страну в годы Великой Отечественной войны. Каждое событие — это часть нашей истории, а тем более столетие революции», — заявил председатель Псковского областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов.

Отметим, что 5 ноября псковские коммунисты провели торжественное собрание в Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина — именно здесь, в «Народном доме им. А.С. Пушкина» в 1917 году проходили митинги рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Пскова, о чём сегодня напоминает памятная доска. Руководитель фракции КПРФ в Псковском областном собрании депутатов Пётр Алексеенко передал поздравление от имени врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова — глава региона прислал приветственный адрес. Депутат также отметил, что областные власти сделали подарок коммунистам, бесплатно предоставив помещения для торжества.

Депутат Виктор Дуля, выступая на собрании, отметил, что именно под Псковом родилась Красная армия — «первая в мировой истории армия трудового народа».

«Здесь на западных рубежах социалистического Отечества Советская армия стояла заслоном перед превосходящими силами германского вермахта и в кровопролитных сражениях отстояла независимость нашей Родины, уничтожила фашистского зверя в его собственном логове», — сказал коммунист.

Он отметил, что в новейшей истории страны Псковская область вновь превратилась в главный бастион на западе России.

Напомним, сегодня, 7 ноября, в Москве на Красной площади состоялся торжественный марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года. Военные парады на Красной площади проводились с 1918 года в честь каждой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. С 1991 года их проведение в день 7 ноября на главной площади столицы России было прекращено.