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Госдуме предложили сократить «мигалки» на дорогах

Общество

Мы живем не в Средневековье, считают авторы инициативы

Москва, 7 ноября 2017, 17:56 — REGNUM  Законопроект, ограничивающий использование «мигалок» на дорогах, намерены внести в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Парламентарии считают, что спецсигналы должны остаться только на автомобилях экстренных служб — «скорой», пожарных, полицейских машинах, также ими вправе пользоваться первые лица государства — президент и глава правительства РФ.

В целом, «принцип сословного разделения» на дорогах современной, цивилизованной страны неприемлем, считает Миронов.

«Мы живем не в Средневековье, где принято расступаться перед богатой каретой, иначе всех «простолюдинов» безнаказанно передавят. О таких феодальных замашках пора забыть!» — убежден Миронов.

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Государственная дума РФ VII созыва
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