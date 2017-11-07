Госдуме предложили сократить «мигалки» на дорогах

Москва, , 17:56 — REGNUM Законопроект, ограничивающий использование «мигалок» на дорогах, намерены внести в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Парламентарии считают, что спецсигналы должны остаться только на автомобилях экстренных служб — «скорой», пожарных, полицейских машинах, также ими вправе пользоваться первые лица государства — президент и глава правительства РФ.

В целом, «принцип сословного разделения» на дорогах современной, цивилизованной страны неприемлем, считает Миронов.

«Мы живем не в Средневековье, где принято расступаться перед богатой каретой, иначе всех «простолюдинов» безнаказанно передавят. О таких феодальных замашках пора забыть!» — убежден Миронов.