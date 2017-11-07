Туристический бум: за год РФ посетили 230 тысяч туристов из Китая

Москва, , 17:55 — REGNUM В XXI век Россия и Китай вступили как две великие державы партнёры, заявил 7 ноября заместитель председателя комиссии Общественной палаты по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия РФ Денис Кирис. С такими словами он обратился к участникам саммита сотрудничества и культурного обмена между КНР и РФ «Один пояс — один путь», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Культурный обмен между нашими странами играет доминирующую роль в построении диалога, — сказал он. — А диалог идёт непрерывно. Ведь Россию и Китай связывает общая граница».

При этом он подчеркнул, что 2017 год был юбилейным для культурного сотрудничества России и Китая. 25 лет назад было подписано первое в истории постсоветской России соглашение с Китаем о сотрудничестве в культурной сфере.

«Безусловно, за четверть века была проделана колоссальная работа, проведены сотни культурных мероприятий, подписано множество документов, — рассказал он. — Число изучающих китайский язык в России и русский язык в Ките тоже кратно возросло. Ряд соглашений был подписан и в области туризма. В 2015—2016 годах вообще случился настоящий туристический бум: количество китайских туристов, приезжающих в нашу страну, резко возросло. По данным туристической организации «Мир без границ», только за первое полугодие прошлого года их въехало в Россию 230 тыс., а то время как в 2001 году — только 158 тыс».

Кроме того, в рамках работы саммита Кирис от лица комиссии по культуре Общественной палаты, предложил китайским партнёрам разработать и заключить договор о сотрудничестве с КНР в сфере культурного обмена.

Напомним, что «Один пояс — один путь» — это выдвинутое Китаем предложение объединённых проектов «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути XXI века». Впервые его выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения стран Центральной Азии осенью 2013 года. Как гласят официальные документы, суть данной китайской инициативы состоит «в поиске, формировании и продвижении новой модели международного сотрудничества и развития с помощью укрепления действующих региональных двусторонних и многосторонних механизмов и структур взаимодействий с участием Китая». В настоящий момент «Один пояс — один путь» охватывает большую часть Евразии, соединяя развивающиеся страны, в том числе «новые экономики», и развитые страны. Отметим, что на территории стран-участниц проекта сосредоточены богатые запасы ресурсов и проживает 63% населения планеты.