В конфликт между таможней и дальнобойщиками вмешался врио главы Дагестана

Махачкала, , 17:55 — REGNUM В Дагестане ведется проверка по информации о вымогательстве денежных средств у водителей большегрузов на границе с Азербайджаном. Конфликт перевозчиков и таможенников вызвал длительные простои машин, которые везут в том числе и скоропортящиеся продукты питания. В проблемах, возникших на таможенном терминале «Виадук» Магарамкентского района Дагестана, поручил разобраться заместителю председателя правительства республики Рамазану Джафарову временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев, пишет РИА «Дагестан».

Перевозчики, выстроившиеся в многокилометровой автоочереди, обвинили в поборах таможенников. В республику прибыла комиссия из Москвы для расследования фактов вымогательства денежных средств у водителей большегрузов сотрудниками таможенной и фитосанитарной служб, пишет РИА «Дербент».

По словам дальнобойщиков, им приходится платить 5000 рублей фитосанитарной службе и 4700 рублей сотрудникам таможни. Однако там назвали эти суммы законными пошлинами за проверку грузов и пропуск машин. Но, как рассказали информационному агентству водители, оплата проходит без каких-либо квитанций и кассовых чеков, поэтому они не уверены, что эти сборы законны.

Общественная организация «Союз грузоперевозчиков Дагестана» организовала акцию протеста против незаконных, по мнению ее представителей, поборов. 31 октября водители большегрузов собрались у пункта таможенного контроля «Виадук» в Магарамкентском районе. Дагестанских водителей поддержали их коллеги из Азербайджана, очередь из машин растянулась на несколько километров.

Выясняют причину протеста дальнобойщиков и в Северо-Кавказском таможенном управлении.

«В ряде средств массовой информации появились неоднозначные публикации о деятельности таможенных органов Северокавказского региона. В настоящее время Федеральной таможенной службой и Северо-Кавказским таможенным управлением проводится работа по изучению опубликованных сведений, о результатах которой будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Начальника отдела Дербентского таможенного поста уличили во взяточничестве

Стоит отметить, что согласно данным подразделения по противодействию коррупции в таможенных органах, в первом полугодии 2017 года в России было возбуждено 298 уголовных дел о преступлениях, совершенных сотрудниками ведомства, из них по делам о коррупции — 91 уголовное дело.

Подозреваемыми по ним проходят 48 должностных лиц таможенных органов. За аналогичный период 2016 года было возбуждено 106 уголовных дел о коррупции в отношении 63 должностных лиц.