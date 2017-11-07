Тамбовская молодежь оказалась самой счастливой в России

Тамбов, , 17:52 — REGNUM На форуме подвели итоги первого этапа мониторинга сферы молодежной политики в России. Цель проекта — получить объективную оценку состояния разных направлений молодежной политики для создания рекомендаций по ее улучшению. Отличительной чертой проекта является вовлечение молодых людей в процесс мониторинга и анализа. Более 35 тысяч человек в возрасте от 15 до 29 лет из 608 населенных пунктов были опрошены в ходе проведения первого этапа мониторинга, посвященного исследованию досуговых предпочтений молодежи.

В среднем по стране результаты исследования можно охарактеризовать как позитивные, сообщает Общественная палата РФ. Одним из самых положительных пунктов стал показатель удовлетворенности жизнью. В среднем 79% молодых людей отметили в анкетах, что они довольны своей жизнью. Больше всего счастливых оказалось среди тамбовской молодежи (85,8%). В пятерку регионов с самой счастливой молодежью наряду с Тамбовской областью также вошли Республика Татарстан, ХМАО — Югра, Тюменская и Курганская области.

Как известно, президент РФ Владимир Путин большое внимание уделяет патриотическому воспитанию подрастающего поколения, развитию молодежного движения. В Тамбовской области делается все возможное для вовлечения молодых людей в самые разные сферы жизни общества. Губернатор Александр Никитин считает молодежь основой, опорой для будущего эффективного развития региона. Не случайно в своем выступлении на празднике в честь Дня народного единства глава региона отдельно обратился к этой части аудитории.

«В этот день мне радостно видеть среди вас многих молодых людей. Именно с вами мы связываем самые смелые планы, и я уверен, что вы оправдаете наши надежды. Вы — лицо России, устремленной в будущее», — подчеркнул глава региона.