Торжества в Оренбуржье: «7 ноября – значимая дата без учёта политподтекста»

Оренбург, , 17:43 — REGNUM В Оренбурге 7 ноября прошли торжества в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. В Оренбургскую областную филармонию отдать дань уважения одной из значимых дат России пришли первый вице-губернатор — первый заместитель председателя правительства области Сергей Балыкин, председатель Законодательного собрания области Сергей Грачёв, вице-губернатор — заместитель председателя правительства области, руководитель аппарата губернатора и правительства Дмитрий Кулагин, министры областного правительства, депутаты Заксобрания, сотрудники федеральных структур, представители общественных организаций, ветераны труда, заслуженные люди Оренбуржья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и областного правительства.

«Для нас с вами 7 ноября — значимая дата без учёта политического подтекста. Потому что каждый патриот, каждый настоящий гражданин России обязан знать прошлое своей страны, главные вехи в истории нашего государства», — сказал первый вице-губернатор, открывая праздничное мероприятие.

По словам Балыкина, дата 25 октября (а по новому стилю 7 ноября) 1917 года стала точкой отсчета советского периода истории. Сегодня этот период оценивают по-разному. Но именно в этот период Россия совершила качественный рывок в своем экономическом и социальном развитии, став индустриальной страной, граждане которой победили в самой жестокой войне ХХ века. Страной, давшей миру Юрия Гагарина и ещё сотни великих людей оставивших свой яркий след в мировой науке, культуре и искусстве.

«Именно советская эпоха стала фундаментом, на котором мы с вами построили новую Россию. Вместе с Родиной мы учились демократии и переживали непростые времена. Вместе радовались успехам и переживали потери. Вместе работали и работаем на благо нашей страны. В этом и есть высший патриотизм и высшая гражданственность», — констатировал первый вице-губернатор.

Он также подчеркнул, что сегодняшняя Россия — наследница таких незыблемых принципов, как государственный суверенитет, высокая социальная ответственность, главенство труда, поддержка материнства и детства, поступательное развитие экономики.

В филармонии 7 ноября состоялся праздничный концерт, в основу которого легли песни патриотического содержания.

Добавим, мероприятия, посвящённые 100-летию Октябрьской революции, проводились в регионе в течение 2017 года. По инициативе различных общественных организаций, проводились экспозиционные и выставочные мероприятия, открытые уроки истории, организовывались круглые столы, лекции. Так, в читальном зале ГБУ «Центр документации новейшей истории Оренбургской области» в мае экспонировалась выставка архивных документов «Революция 1917 года и Гражданская война глазами очевидцев» (к 100-летию революционных трансформаций в России). Повторное экспонирование выставки в читальном зале планируется в ноябре.

Сотрудниками ГБУ «Государственный архив Оренбургской области» в феврале была подготовлена выставка архивных документов и печатных изданий «Оренбуржье на перепутье: между Российской империей и Республикой Советов». Выставка демонстрировалась для участников научно-практических конференций.