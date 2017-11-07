Качеством ремонта дорог не удовлетворены 72% ярославцев

Ярославль, , 17:39 — REGNUM Группа «Дороги Ярославля» в Facebook проверила качество дорог, отремонтированных по программе «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Члены группы «Дороги Ярославля» опубликовали фотоотчёт по итогам выполнения в городе программы «Безопасные и качественные дороги». Десять экспертов проехались по 29 дорогам, которые ремонтировались в рамках программы «БКД». Дорожный патруль активистов зафиксировал недоработки, допущенные подрядчиками. Это некачественная установка бордюрного камня, отсыпка обочин, обустройство съездов и уклонов асфальтового покрытия, стирающаяся разметка. Всего найдены дефекты на 10 дорогах. Больше всего претензий к ЮЗОД, улицам Красноперекопская и Бахвалова. Их ремонт осуществляло ООО «Экоград». Кроме этого, есть недоработки на Суздальском шоссе, улицах Менделеева, Большой Федоровской, Терешковой, Володарского, Ляпидевского, Космонавтов.

«Самые распространенный ошибки — это неправильная укладка бордюрного камня и отсутствие водоотведения. В последнем случае вода не уходит с дороги, а проникает в асфальт. При минусовой температуре вода замерзает, превращается в лед, который рвет асфальт», — сказал корреспонденту ИА REGNUM администратор группу «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

Кроме этого, общественники провели опрос, в котором ярославцы ответили, насколько удовлетворены результатами программы «Безопасные и качественные дороги». 28% опрошенных поставили оценку 4 по пятибалльной системе, а остальные уложились в промежуток от 1 до 3 баллов. Большинство — 58, 6% — поставили «тройку».

Общественники отправили результаты в ФГБУ «Информавтодор», Минтранс, РосдорНИИ и правительство Ярославской области.