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Минтранс РФ разработал ограничения для непунктуальных авиакомпаний

Общество

Минтранс РФ предлагает ограничить чартерные рейсы авиакомпаний, которые часто задерживают рейсы

Минтранс РФ разработал ограничения для непунктуальных авиакомпаний
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Москва, 7 ноября 2017, 17:25 — REGNUM  Министерство транспорта РФ разработало ограничения для авиакомпаний, которые часто задерживают рейсы. Информация об этом появилась сегодня, 7 ноября, на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, Минтранс предлагает ограничить чартерные рейсы тех компаний, которые многократно задерживают вылеты рейсов. Уточняется, что ограничения вступят в силу, если 20% от общего числа выполненных за месяц рейсов будут осуществлены с задержкой более 2 часов или отменены.

В проекте отмечается, что на ограничения не повлияют рейсы, задержанные из-за метеоусловий.

Решение о вступлении ограничений в силу будет принимать межведомственная комиссия по допуску на основании материалов, предоставленных Росавиацией.

Ранее сообщалось, что Росавиация начала ежедневно публиковать список рейсов с задержками, так как подобные случаи значительно участились. В свою очередь авиакомпании объясняют длительные задержки поздним прибытием воздушных судов или нехваткой провозных мощностей.

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