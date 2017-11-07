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В Мариинском театре пройдет концерт, посвященный 100-летию революции

Общество

В концерте примет участие Сергей Шнурови со своей группой «Ленинград». Трансляция концерта пройдет в одной из популярных социальных сетей

Санкт-Петербург, 7 ноября 2017, 17:21 — REGNUM  В социальной сети «Одноклассники» пройдет прямая трансляция гала-концерта Мариинского театра, который приурочен к 100-летию Великой Октябрьской революции.

Эксклюзивная трансляция постановки с участием Сергея Шнурова и группы «Ленинград» начнется в 19:00.

События Великой Октябрьской революции будут воспроизведены на Новой сцене Мариинского театра в форме ролевой игры с детьми, а в действие будут вплетены музыкальные номера.

Режиссером гала-концерта выступает Василий Бархатов.

Участниками вечера памяти юбилея революции станут Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, Театр балета Бориса Эйфмана, Кубанский казачий хор, а также оркестр, хор и балетная труппа Мариинского театра.

Кроме того, в постановке принимают участие Детская студия Мариинского театра, Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга, Музыкально-драматический театр «Синяя Птица» и коллектив Jazz & Musical School.

Трансляция будет доступна для всех пользователей социальной сети, в десктопной и мобильной версиях социальной сети, а также в приложениях ОК для iOS и Android. Посмотреть концерт можно по ссылке: https://ok.ru/promo5tv/topic/67204812857437

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100-летие Великой Октябрьской социалистической революции
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