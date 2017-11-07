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100-летие Октября в Оренбурге: без «Авроры» и с глохнущим «броневиком»

Общество

В Оренбурге прошли демонстрация и митинг, посвящённые вековому юбилею Великой Октябрьской социалистической революции. Готовилось зрелищное шествие, однако техника подкачала. В строй смог встать только самодельный «броневик», мотоблок «Авроры» завести так и не сумели

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100-летие Октября в Оренбурге: без «Авроры» и с глохнущим «броневиком»
Наталья Хомутова © ИА REGNUM
Возглавили колонну конники. Кони позаимствованы на время у детской юношеской спортивной школы. Обмундированием девушек снабдило отделение КПРФ

Оренбург, 7 ноября 2017, 17:58 — REGNUM  В Оренбурге 7 ноября прошли демонстрация и митинг в честь 100-летия Октябрьской революции. Готовилось зрелищное шествие, но ожидания не оправдались. Из самодельной техники в строй смогли ввести только «броневик», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Колонна начинает построение. Лозунги, которые звучали на демонстрации, по мнению лидера оренбургских коммунистов Максима Амелина, сегодня становятся актуальны
Наталья Хомутова © ИА REGNUM
Колонна начинает построение. Лозунги, которые звучали на демонстрации, по мнению лидера оренбургских коммунистов Максима Амелина, сегодня становятся актуальны

Однако транспорт постоянно глохнул. Одетый в форму матроса коммунист воодушевлённо кричал: «Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция! Ура!» Однако его с трудом было слышно в колонне, поэтому поддержки громогласное «Ура» не нашло. Рупор у организаторов был, но почему-то им не воспользовались в данном случае. Когда «броневик» практически уже добрался до набережной, на которой был запланирован митинг, и снова заглох, «матрос» не выдержал и иронично заметил в сторону следующей за броневиком колонны: «Могли бы и подтолкнуть».

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Во главе колонны двигался «броневик»
Наталья Хомутова © ИА REGNUM
Во главе колонны двигался «броневик»

Между тем вторая единица — гордость оренбургского отделения КПРФ — самоходная «Аврора» так и осталась во дворе офиса. Многолетнее хранение на открытом воздухе и износ дали о себе знать. Мотоблок не смогли завести. Поэтому демонстрация прошла без «крейсера».

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«Крейсер» остался во дворе офиса оренбургского отделения КПРФ
Наталья Хомутова © ИА REGNUM
«Крейсер» остался во дворе офиса оренбургского отделения КПРФ

Пока колонна шествовала по главной пешеходной улице (Советской), коммунисты признались корреспонденту ИА REGNUM, что технике уже много лет и собирали её местные умельцы-коммунисты. Использовали при этом обычные мотоблоки и обшивали их металлическими листами. Перед демонстрациями «аврору» неоднократно задерживали автоинспекторы, но, как утверждают, в отделении КПРФ предъявить ничего не могли, поскольку техника не является транспортным средством. Обходилось без штрафных санкций.

Народ на площадке возле Дома офицеров начал собираться задолго до начала шествия и митинга. Участникам шествия раздавали красные воздушные шары, красные ленточки, значки.

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Праздничное настроение создавал сводный духовой оркестр
Наталья Хомутова © ИА REGNUM
Праздничное настроение создавал сводный духовой оркестр

Колонна шествовала мимо областной библиотеки им. Н.К. Крупской, возле здания которой установлена вот такая фигура:

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Фигура вождя революции В. И. Ленина перед зданием областной библиотеки им. Н. К. Крупской
Наталья Хомутова © ИА REGNUM
Фигура вождя революции В. И. Ленина перед зданием областной библиотеки им. Н. К. Крупской

По словам первого секретаря обкома КПРФ Максима Амелина, логичным был бы митинг на главной городской площади возле большого памятника Ленину. Но областной закон запрещает публичные акции на этом месте. Поэтому митинг согласовали возле Музея истории города на ул. Набережной.

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Митинг на Набережной
Наталья Хомутова © ИА REGNUM
Митинг на Набережной

По итогам митинга участники приняли резолюцию. Однако в её содержание пришлось внести коррективы. Член КПРФ Бэлла Рахальская потребовала: «Руки прочь от мавзолея!» И её единогласно поддержали.

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM женщина подчеркнула, что тело Ленина находится ниже уровня земли, это значит, он похоронен по христианским канонам и не надо тревожить его. Не надо также разрушать авторитет Ленина. Владимир Ильич является создателем партии нового толка и вождём революции. Кроме того, его величайшая заслуга в реализации такой формы устройства страны, как государственное единство советских республик.

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«Матрос» на «броневике»
Наталья Хомутова © ИА REGNUM
«Матрос» на «броневике»

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regnum author Наталья Хомутова
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100-летие Великой Октябрьской социалистической революции
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