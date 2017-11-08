Частные интересы важнее создания природоохранной зоны?

Воронеж, , 04:05 — REGNUM Против создания лесопаркового зеленого пояса Воронежской области проголосовали участники общественных слушаний — в то время как все официальные спикеры выступали за создание пояса. В зеленый пояс планируется включить леса и городские парки, в его зоне запрещены будут капитальное строительство и вырубка деревьев, а на содержание лесов будут специально выделяться средства из бюджета. Неожиданный результат общественных слушаний обсуждает анализирует корреспондент ИА REGNUM Марина Каширская.

Представители одного из поселений в Рамонском районе — деревни Медовки — выступили против прохождения зеленого пояса через находящиеся в частной собственности участки. Вопрос об исключении Медовки из природоохранной зоны был вынесен на голосование, однако есть и другой вопрос — о самом месте, чьи представители против вхождения в зеленую зону. Во время голосования прояснилось, что присутствовавшие в зале практически все участники слушаний оказались защитниками частных земель. Дискуссия перешла в неуправляемый скандал, при том, что при создании зеленого пояса не предполагается сносить жилые дома — нельзя строить капитальное жилье и промышленные предприятия, можно возводить полезные объекты инфраструктуры.

Сама же Медовка считается не простым местом, со множеством «санаториев» с не виденными воронежцами путевками и впечатляющими названиями улиц — Бирюзовая, Изумрудная, Малахитовая, Рубиновая, Жемчужная: непростые названия для не простых жителей. В ходе слушаний было высказано предположение, что акция медовцев — спланированная провокация, а многие из защитников собственности защищали на самом деле интересы застройщиков.

Да и медовцы ли голосовали от имени медовцев? Узнайте подробности: Изумрудный город против «зеленого пояса»

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