Руководители Калуги поучаствовали в заседании советов территориальных общин

Калуга, , 16:45 — REGNUM Сегодня, 7 ноября, глава городского самоуправления Александр Иванов и депутат Городской думы города Калуги Максим Платов приняли участие в заседании советов территориальных общин «Площадь Победы» и «Театральная площадь». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, члену совета общины, кандидату физико-математических наук, лауреату Государственной премии СССР в области науки и техники Феликсу Бусолу был вручён знак «Почетный гражданин города Калуги».

«Феликс Иосифович внёс огромный вклад в развитие нашего города, — рассказал Александр Иванов, — и сейчас он продолжает трудиться на благо Калуги в составе территориальной общины, активно участвуя в благоустройстве города и решении проблем ЖКХ».

На заседании были подведены итоги реализации программы «Городская среда» в избирательном округе №3. Всего в округе в рамках «Городской среды» было благоустроено пять дворовых территорий, кроме того во дворе дома № 47 по улице Кирова была установлена новая детская площадка. Во дворах домов № 25, 25а, 25е по улице Кирова было уложено порядка двух тысяч квадратных метров нового асфальта. Во всех пяти дворах были установлены новые бордюрные камни и обустроены места для парковки. После завершения работ жителями были проведены субботники по благоустройству, уборке территорий и озеленению.

Глава городского самоуправления поблагодарил всех активистов ТОС за активное участие в реализации программы.

«Члены совета общины внесли большой вклад в благоустройство дворов микрорайона, — подчеркнул Александр Иванов. — Активисты ТОС участвовали в формировании перечня дворов, подлежащих ремонту, готовили предложения по необходимым объектам благоустройства, постоянно контролировали ход работ, следили за качеством и соблюдением сроков».