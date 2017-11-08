Камчатский краб у берегов России и Норвегии: на чьей стороне правда?

Мурманск, , 03:08 — REGNUM Камчатского краба пытались переселять из Охотского в Баренцево море еще в 30-е годы в СССР, однако тогда реализации проекта помешало отсутствие технологий, позволяющий перевезти краба на далекое расстояние. Неудача постигла и попытку 1951-го года, а вот в следующем десятилетии ситуация изменилась, и крабы появились в Баренцевом море. Эксперимент завершился, однако тему нельзя считать закрытой. Причины обсуждает автор ИА REGNUM Александр Шимберг.

В 60-х — 70-х годах в Баренцево море было выпущено порядка 5000 взрослых, более 10 000 молодых крабов и около полутора миллиона икринок. Уже в 70-х крабы начали попадаться рыбакам в Арктике, а поскольку врагов в северных морях у краба нет, то их численность стала быстро расти, к 90-м годам достигнув уже 10 миллионов. Вскоре начался экспериментальный вылов краба, а затем и промышленный. Однако единодушия среди экспертов относительно пребывания краба в Баренцевом море как не было, так и нет: уже давно обсуждались «побочные эффекты» такого переселения, основанные на ряде фактов. Так, за основную часть своего рациона краб конкурирует с ценными рыбами, занимая на мелководье места их нереста, и как раз снижение численности таких рыб замечено рыбаками.

Норвежские эксперты также не сходятся в оценках, но политика в отношении камчатского краба (там его называют «королевским») совсем другая. Если в России лицензии на вылов краба распределяются на аукционах Росрыболовством по квотам, а вылов краба жителями в прибрежных районах категорически запрещен (ловля краба является браконьерством), то в Норвегии ограничения распространяются только на ловлю краба только в северных водах, у границы с Россией. В других водах ограничений нет, что позволяет сдерживать рост популяции крабов и защищать ценных рыб от сильного конкурента.

Любительская рыбалка в Норвегии тоже разрешена, но вот в России краба вылавливают нелегально, и огромные доходы (его мясо считается деликатесом) идут мимо государства.

Не пора ли изменить соответствующие законы и к чему могло бы привести их смягчение, читайте в статье: Камчатский краб в Арктике: Россия и Норвегия в борьбе за добычу

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