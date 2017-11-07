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Собак в Азербайджане научат армянскому

Общество

В настоящее время в кинологическом центре дрессировка собак проходит на азербайджанском языке

Собак в Азербайджане научат армянскому
Иллюстрация:  femida.az
Эта собака пока реагирует только на азербайджанскую речь

Баку, 7 ноября 2017, 16:22 — REGNUM  В ближайшее время в кинологическом центре в Баку предполагается дрессировать собак реагировать на армянскую речь, сообщил главный тренер-кинолог центра капитан Мовджуд Аскеров, сообщает femida.az.

«Это в основном относится к караульным собакам, чтобы они могли предупредить солдат, когда услышат армянскую речь при приближении врага», — сказал он.

По его словам, в настоящее время в кинологическом центре дрессировка собак проходит на азербайджанском языке. То есть собаки выполняют команды, данные на азербайджанском языке.

Он также указал, что раньше в других армиях были собаки-камикадзе. «Их использовали для уничтожения вражеской техники. Однако в нашей армии, исходя из соображений гуманизма, такие собаки не используются», — сказал он.

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