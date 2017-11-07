Ярославское УФАС проверит законность повышения цен на проезд в маршрутках

Ярославль, , 16:21 — REGNUM Региональная антимонопольная служба начала проверку законности повышения цен на проезд в маршрутных такси Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области.

С 1 ноября 2017 года в Ярославле большая часть перевозчиков подняла цены на проезд в маршрутных такси с 23 до 26 рублей. Многие объясняли это тем, что вынуждены были сильно потратиться, закупив «навязанные» мэрией Ярославля красные маршрутки. Чтобы компенсировать затраты, предприниматели и увеличили цену за билет.

Но наряду с ними повысилась цена и у перевозчиков, которые не обновляли свой автопарк. Впрочем, среди предпринимателей есть и такие, которые машины новые закупили, но цены не подняли. Сейчас в ярославских маршрутках первый вопрос, который задают пассажиры, касается стоимости проезда.

«В УФАС поступило обращение гражданина о необоснованности повышения цен на проезд в маршрутных такси города Ярославля. В рамках рассмотрения данного заявления инициирована проверка: в мэрию города Ярославля направлен запрос информации о действующих на территории города перевозчиках и о повышении тарифов некоторыми участниками рынка. После установления перевозчиков, поднявших цены на проезд, в их адрес будут направлены запросы с обоснованием ценообразования», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области Елена Щеглова.

Мэрия Ярославля не устает повторять, что не может регулировать стоимость проезда в маршрутных такси и что это теперь является прерогативой перевозчиков