В Липецке построят университет Новолипецкого металлургического комбината

Липецк, , 16:17 — REGNUM В Липецке 7 ноября состоялась торжественная церемония закладки «капсулы времени» на стройплощадке будущего здания Корпоративного университета НЛМК. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в торжестве приняли участие глава администрации Липецкой области Олег Королев, президент НЛМК Олег Багрин и глава Липецка Сергей Иванов.

«Новолипецкий металлургический комбинат постоянно уверенно и динамично развивается. Вклад, который сталевары внесли в становление и развитие Липецкой области, невозможно переоценить. Трудолюбие, мастерство, ответственность представителей «огненной» профессии заслуживают особого уважения и искренней благодарности. Вы заложили прочную основу для развития и процветания Липецкой области. Создание Корпоративного университета — это ответ вызовам времени. Уверен, что это станет одной из достойнейших страниц в истории НЛМК и региона. В сплаве науки, культуры и высокого профессионализма будет рождаться будущее. Гордитесь сделанным! Новых успехов и свершений вам!», — сказал в ходе торжественной церемонии глава администрации Липецкой области Олег Королев.

Королев также напомнил, что представителям НЛМК и ЛГТУ была присуждена премия правительства РФ в области науки и техники, и поздравил лауреатов.

«Сегодня мы дали символический старт строительству здания Корпоративного университета. Это важный для Группы НЛМК социальный проект. Его цель — постоянное профессиональное развитие руководителей компании всех уровней. В Группе накоплен уникальный объем знаний, навыков и ценностей — своеобразный генетический код компании, двигатель её развития. Обеспечить преемственность этих знаний призван Корпоративный университет НЛМК», — заявил Олег Багрин.

Корпоративный университет Группы НЛМК станет центром подготовки и повышения квалификации для специалистов всех предприятий компании. Внутри помещения появится концертный зал на 600 мест, а также трансформируемое выставочное пространство площадью до 300 кв. м. Примыкающая к зданию площадь Франценюка приобретет новый облик: появятся удобные подъезды и парковки, а также комфортная пешеходная зона. За счет перепланировки площадь зеленых насаждений вырастет с 800 квадратных метров до 1800. Вокруг здания появится парковая зона с террасами, площадками и летним кафе.

С торжественным событием собравшихся поздравил также глава Липецка Сергей Иванов. В ходе торжественной церемонии выступили и молодые лидеры НЛМК. Затем глава региона, президент НЛМК и глава Липецка заложили «капсулу времени», которая будет вскрыта в 2067 году.