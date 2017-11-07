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Собственник снесенного самостроя в Москве подал жалобу в ЕСПЧ

Общество

Объект недвижимости был снесен в «ночь длинных ковшей»

Москва, 7 ноября 2017, 15:49 — REGNUM  В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступила жалоба от ООО «Созидание», здание которого было признано самостроем и снесено в «Ночь длинных ковшей» 9 февраля 2016 года, сообщает «Интерфакс» 7 ноября со ссылкой на адвоката Рубена Маркарьяна.

«Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу ООО «Созидание» против России о неправомерном сносе объекта недвижимости в «ночь длинных ковшей», сказал Маркарьяна, представляющий интересы компании.

В сентябре 2016 года Арбитражный суд Москвы отклонил иск одного из владельцев строения, которое было снесено у станции метро «Южная». Решение суда было подтверждено вышестоящими инстанциями.

Напомним, самострой начали сносить в Москве 9 февраля 2016 года. Ликвидация торговых точек происходит согласно постановлению «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на отдельных территориях города Москвы». Всего за четыре года в Москве снесено около 4 тыс. построек.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ночь длинных ковшей». В Москве снесли около 4000 самостроев

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Снос торговых павильонов

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