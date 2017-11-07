Число выявленных инфекций на границе выросло в 2,5 раза — Роспотребнадзор

Москва, , 15:37 — REGNUM Единая интегрированная система эпиднадзора в Россиипозволяет удерживать на стабильных уровнях заболеваемость целым рядом инфекционных болезней и снижать заболеваемость краснухой, коклюшем, другими инфекциями. Об этом сегодня, 7 ноября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Чтобы инфекция не попадала на территорию России, мероприятия проводятся на границе — это санитарная охрана территории как наша функция. И для того, чтобы это было эффективным, за последние годы выпущено практически новых 27 нормативно-правовых документов.

«Ежегодно осматривается порядка 23 миллионов человек при пересечении границы. Количество выявлений увеличилось почти в 2,5 раза за прошедшие пять лет. Мы не допускаем инфекционный патоген в страну и обеспечиваем эпидемиологическую стабильность на территории РФ», — отметила Попова.

Случаев проникновения совсем избежать проникновения невозможно, главная задача — предотвратить распространение, а это нам на сегодняшний день удаётся, сказала глава Роспотребнадзора.

Проблема иммунизации также очень актуальна и очень остра. В различных странах Европы, к сожалению, сегодня высокий уровень заболевания корью и дифтерией, чего нам также удаётся избежать.

Путин уточнил: «Прививок не делают? Модно стало?» и предположил, что в этом может быть угроза для российских граждан.

«К сожалению, такая тенденция есть, и интернет-сообщество очень интенсивно её продвигает. При этом на сегодняшний день количество отказов от прививок не превышает 5% от общего числа прививающихся в декретированных возрастах», — сказал Попова.

По ее словам, сегодня в России не наблюдаются те инфекции, которые есть в Европе. Это тоже риски по завозу миграции — межграничное перемещение граждан достаточно интенсивное, поэтому риски здесь есть.

«Но опыт работа Роспотребнадзора дальнем зарубежье, в частности, в Гвинее, у нас положительный. Он оценён и ООН и Всемирной организацией здравоохранения», — подчеркнула Попова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России не утихают споры о необходимости прививок для детей. В частности, некоторые родители против того, чтобы их детям делали пробы Манту. Это вызывает обеспокоенность у врачей. Медики предлагают противникам прививок вспомнить эпидемию оспы.

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