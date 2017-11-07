В Ярославле продолжает разрушаться торговый центр «Аура»?

Ярославль, , 15:15 — REGNUM В подземном этаже ТРЦ «Аура» появились трещины в несущих железобетонных конструкциях. Такое тревожное заявление сделал депутат ярославской областной думы Роман Фомичев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Все мы помним ситуацию с вздыбившейся плиткой в ТРЦ «Аура», которая привела многих жителей Ярославля в шок. За год ситуация «замылилась», и тем не менее, лично в выходные посещая это прекрасное заведение, обнаружил в подземном этаже в несущих конструкциях свежеустановленные шпуры — глубинные инъекторы для заделки недопустимых трещин в несущих железобетонных конструкциях каркаса здания. Все бы ничего, но я понимаю, что два ригеля несущего каркаса, можно сказать, разрушены, под ними стоят две вновь возведенные подпорки. Что-то происходит не то. Ровно год назад, 4 ноября, была выездная комиссия с участием депутатов областной думы, в которую меня не включили, да и бог с ним. Сегодня совершенно однозначно с каркасом происходят видоизменения, влекущие, по моему профессиональному мнению, возможные необратимые последствия для столь масштабного сооружения с максимально большим количеством людей» — сказал Роман Фомичев на заседании думского комитета по градостроительству.

Роман Фомичев призвал поработать с руководством, с эксплуатирующей организацией «Ауры».

«Я думаю, меня поддерживают все. Разрушение монолитной железобетонной конструкции — это все-таки прецедент, которых в Ярославской области известно очень немного».

Представитель регионального департамента строительства признал, что ситуация тревожная и пообещал заняться ею.

Напомним, ЧП в ТРЦ «Аура» произошло прошлой осенью. На полу в некоторых магазинах внезапно вздыбилась плитка, пошли трещины, причем сопровождалось все это страшным треском. Многочисленные комиссии признали торговый центр безопасным.