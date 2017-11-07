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Депутатам Госдумы покажут «Демона революции»

Общество

Показ приурочен к 100-летию Революции

Москва, 7 ноября 2017, 15:10 — REGNUM  Завтра, 8 ноября, в Госдуме состоится показ фильма «Демон революции». Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября в ходе заседания Совета Думы заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«По инициативе комитета по культуре и наших известных режиссеров, актеров, предлагается завтра в 18:00 после пленарного заседания Государственной думы посмотреть фильм «Демон революции», — сказал Володин.

Предполагается, что депутатам покажут короткую, двухчасовую версию трехсерийного сериала.

«Выступит режиссер фильма Владимир Хотиненко, примут участие актеры Евгений Миронов, Федор Бондарчук и другие», — добавил спикер Госдумы.

Кинопоказ состоится в Малом зале Госдумы в рамках «киноклуба».

Ранее в рамках «киноклуба» парламентарии имели возможность ознакомиться со скандальным фильмом «Матильда», ленту представил режиссер картины Алексей Учитель.

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100-летие Великой Октябрьской социалистической революции

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