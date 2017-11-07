У Верховной рады продолжается митинг украинских националистов

Киев, , 15:10 — REGNUM Около 2 тыс. сотрудников полиции и Нацгвардии охраняют 7 ноября Верховную раду в Киеве во время митинга, сообщают украинские «Вести».

Согласно сообщению, к зданию украинского парламента подошли порядка 500 человек, принимающих участие в митинге под руководством экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Всех участников протестной акции проверяют полицейские на металлодетекторах.

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Напомним, в Киеве с 17 октября проходит митинг праворадикальных организаций, таких как партии «Свобода», «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие. Организатором протестной акции стала партия Саакашвили «Движение новых сил».

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Митингующие требуют от украинских депутатов принятия трех законопроектов: о создании антикоррупционного суда, о снятии неприкосновенности с парламентариев и о введении более прозрачной системы выборов. При этом Саакашвили, выступая на митинге, уже неоднократно отмечал, что киевскую «власть бандитов нужно сменить».

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