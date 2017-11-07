В Самаре вернули на постамент самолет-штурмовик «Ил-2»

Самара, , 14:41 — REGNUM В Самаре состоялось торжественное открытие памятника самолету «Ил-2» на кольце Московского шоссе и проспекта Кирова. Как сообщает ИА REGNUM, на реставрацию штурмовика времен Великой Отечественной войны ушло два года.

Реставраторы вернули боевому самолету «ИЛ-2», являющемуся символом Самары, первоначальную окраску: сверху — черно-зеленый камуфляж, нижняя часть — серебристая, отремонтировали поврежденные элементы и восстановили отсутствовавшие, такие как прицел и антенна. Также восстановлена герметизация кабины и бортовой номер. Постамент, на котором установлен самолет, также воссоздан в первоначальном виде. В ближайшее время по периметру постамента будет установлено освещение.

Принять участие в церемонии открытия пришли почетные граждане города и области, депутаты, ветераны, военные. Перед собравшимися выступила жительница Самары Вера Федорова, работавшая с 1942 года на одном из куйбышевских заводов, производивших детали для «Ил-2», Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны Владимир Чудайкин, рассказавший о том, какое значение «летающий танк» имел во время боевых действий, а также почетный гражданин области Алексей Родионов, участвовавший в установке памятника штурмовику в 1975 году. Закончилась церемония торжественным возложением цветов к монументу Ил-2.

Участвующий в торжественной церемонии врио губернатора Дмитрий Азаров подчеркнул, что этот памятник — символ бережного отношения к великой истории России, к славному трудовому подвигу куйбышевцев, самарцев, к доблести нашего народа на фронтах Великой Отечественной войны.

«Именно такое бережное отношение и дает нам основу, которая позволяет двигаться вперед. Наши традиции победные мы должны приумножить и в будущем достигать успехов, уверен так и будет», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник легендарному штурмовику «Ил-2» был открыт в Куйбышеве (ныне Самара) в 1975 году к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он стал самым массовым боевым самолетом не только за годы Второй мировой, но и за всю историю авиации. Всего было выпущено более 32 тыс. самолетов, большая часть из которых была сделана на заводах Куйбышева.

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