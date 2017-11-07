В ДНР к высшей мере наказания приговорили педофила-рецидивиста

Донецк, , 14:43 — REGNUM К смертной казни приговорили педофила-рецидивиста в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает 6 ноября пресс-служба Верховного суда ДНР.

Согласно сообщению, преступник был приговорен к высшей мере наказания по делу об изнасиловании и убийстве девочки 2006 года рождения в августе 2015 года в подконтрольном ДНР Шахтерске. Мужчина ранее уже был судим за изнасилование малолетнего в извращенной форме, а также за ряд других преступлений.

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Верховный суд республики признал преступника виновным по следующим статьям: ч.5 ст.133 (изнасилование несовершеннолетней лицом, имевшим ранее судимость за педофилию), ч.5 ст.134 (изнасилование с применением насилия к беспомощному потерпевшему лицом, ранее судимым за подобное действие) и пунктам «в» и «л» ч.2 ст.106 (убийство беспомощного малолетнего с целью скрыть изнасилование) УК ДНР.

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Соответственно, Верховный суд ДНР вынес приговор: смертная казнь конфискацией всего имущества преступника.

Напомним, отношение к смертной казни в различных странах неоднозначно. Так, в большинстве стран Европы высшая мера наказания не применятся, а в США, Китае и Японии смертная казнь по-прежнему используется правосудием.

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