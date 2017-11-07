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Здоровье актера Михаила Кокшенова после инсульта улучшилось

Общество

К актеру вернулась речь

Москва, 7 ноября 2017, 14:26 — REGNUM  Здоровье актера Михаила Кокшенова, перенесшего инсульт в октябре 2017 года, стало восстанавливаться — к нему вернулась речь, заявила 7 ноября дочь актера Алевтина Вокрош, сообщают «Вести».

По словам дочери актера, Кокшенов находится в Центральной клинической больнице управделами президента России.

«Состояние его значительно лучше, он уже понемногу общается. Когда могут выписать, информации пока нет», сказала Вокрош.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября 2017 года Михаилу Кокшенову стало плохо на улице. Прохожие вызвали скорую помощь, и актер был госпитализирован в реанимацию Первой городской больницы имени Н.И. Пирогова с подозрением на инсульт. Врачи оценивали его состояние как средне тяжелое.

18 октября дочь актера сообщила, что подозрение на инсульт подтвердилось. Состояние пациента стабилизировалось.

Михаил Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве. Актер известен ролями в фильмах «Спортлото — 82», «Не может быть», «Девчата», «Вечный зов».

В 90-х года Кокшенов начал снимать собственные фильмы. В 2002 году он удостоен звания народного артиста России.

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