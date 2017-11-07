Здоровье актера Михаила Кокшенова после инсульта улучшилось

Москва, , 14:26 — REGNUM Здоровье актера Михаила Кокшенова, перенесшего инсульт в октябре 2017 года, стало восстанавливаться — к нему вернулась речь, заявила 7 ноября дочь актера Алевтина Вокрош, сообщают «Вести».

По словам дочери актера, Кокшенов находится в Центральной клинической больнице управделами президента России.

«Состояние его значительно лучше, он уже понемногу общается. Когда могут выписать, информации пока нет», — сказала Вокрош.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября 2017 года Михаилу Кокшенову стало плохо на улице. Прохожие вызвали скорую помощь, и актер был госпитализирован в реанимацию Первой городской больницы имени Н.И. Пирогова с подозрением на инсульт. Врачи оценивали его состояние как средне тяжелое.

18 октября дочь актера сообщила, что подозрение на инсульт подтвердилось. Состояние пациента стабилизировалось.

Михаил Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве. Актер известен ролями в фильмах «Спортлото — 82», «Не может быть», «Девчата», «Вечный зов».

В 90-х года Кокшенов начал снимать собственные фильмы. В 2002 году он удостоен звания народного артиста России.

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