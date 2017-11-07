Великий Новгород остался без демонстраций в «красный день календаря»

Великий Новгород, , 13:51 — REGNUM Сегодня, 7 ноября, в день 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, в Великом Новгороде не будет торжественного шествия коммунистов. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородском региональном отделении КПРФ, во всех районах Новгородской области пройдут торжественные возложения цветов к памятникам Владимира Ленина, в 11 районах состоятся торжественные собрания с вручением партийных билетов и памятных медалей.

В Великом Новгороде коммунисты отметят праздничную дату вечерним собранием в Городском дворце культуры — оно начнётся в 18:00.

Отметим, что новгородские коммунисты впервые за долгое время отказались от проведения шествия и митинга в центре Великого Новгорода в честь годовщины революции. Секретарь по идеологической работе Новгородского обкома КПРФ, депутат Новгородской областной думы Ольга Ефимова сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что мероприятия к 100-летию революции в Новгородской области проходят с октября, а в начале ноября в Великом Новгороде коммунисты провели информационные пикеты, на которых раздавали прохожим газету «Правда» и приглашали на сегодняшнее торжественное собрание. При этом в отдалённом Холмском районе коммунисты сегодня, 7 ноября, проведут митинг — за возвращение дню 7 ноября статуса государственного праздника Великого Октября.

Партия «Коммунисты России» отпраздновала юбилейную дату отдельно от КПРФ, ещё 5 ноября. По улицам города прошло шествие, завершившееся митингом у монумента Победы — в акции приняли участие около 150 человек, в том числе представители партий «Другая Россия», «РОТ-Фронт» и РКРП, активисты «Левого блока».

А в главном здании Новгородского музея-заповедника 3 ноября открылась выставка «1917. Эхо больших надежд». Выставочный проект показывает отражение событий 1917 года в жизни провинциального города. Центральное место в экспозиции занимает картина Сергея Бузулукова «Провозглашение Советской власти в Новгороде», которая переносит зрителей на рабочее заседание Третьего губернского съезда Советов, проходившее 3 декабря 1917 года в здании мужской гимназии в Новгороде и показывает мирный процесс установления советской власти в городе.

В одном из выставочных залов воссоздана обстановка кабинета работников Новгородского губкома РКП (б), ещё один зал посвящён истории и традициям празднования годовщин Октябрьской революции в 1918—1990 годы — раньше празднование сопровождалось изготовлением огромного количества агитационной, памятной, сувенирной и подарочной продукции.

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Напомним, годовщины революции отмечались ежегодно, начиная с 1918 года. Вторая годовщина Октября в Новгороде была отмечена торжественным шествием организаций и воинских частей, митингом и спектаклем на Торговой площади, спектаклями и концертами-митингами в городских театрах и клубах, бесплатными сеансами в кинотеатрах. В 1920-е годы, наряду с днём Октябрьской революции, в Новгороде отмечались и иные революционные и советские праздники — день 9 января 1905 года (22 января), день низвержения самодержавия (12 марта), день Парижской коммуны (18 марта), день Интернационала (1 мая), день принятия конституции СССР (6 июля), день создания Союза ССР (30 декабря).

С 1927 года годовщина Октябрьской революции праздновалась в течение двух дней — 7 и 8 ноября. Производство работ в эти праздничные дни воспрещалось на всей территории СССР. В Москве и других городах страны в этот день проходили демонстрации трудящихся, в столице на Красной площади — военный парад. Последний военный парад на Красной площади Москвы в ознаменование годовщины Октябрьской революции прошёл в 1990 году.

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