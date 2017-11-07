Вторник, 7 Ноября 2017 года
14:52:20 МСК

Из Крыма на Украину решили вернуться только 30% солдат ВСУ

Общество

Большинство военнослужащих предпочло военную службу в России

Из Крыма на Украину решили вернуться только 30% солдат ВСУ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Вооружённые силы Украины

Киев, 7 ноября 2017, 13:48 — REGNUM  30% украинских военнослужащих, служивших в Крыму до присоединения полуострова к России, вернулись на Украину, говорится в ответе министерства обороны Украины на официальный запрос депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука, сообщает 7 ноября УНН.

Согласно сообщению, всего по состоянию на 1 марта 2014 года в Крыму служили 13,468 тыс. украинских солдат, среди которых было 4,637 тыс. офицеров и 8,831 тыс. рядовых, сержантов и старшин.

Читайте также: Вице-премьер Крыма: Вскрыта схема по дискредитации полуострова

После того, как 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, по результатам которого полуостров отделился от Украины и вошел в состав России, всем украинским военнослужащим было предложено самостоятельно выбрать, как именно продолжать военную службу — остаться на полуострове и перейти на службу в ВС РФ или вернуться на Украину и продолжить службу в ВСУ.

В результате, 3,991 тыс. (30%) украинских солдат, среди которых было 1,649 тыс. офицеров и 2,342 тыс. рядовых, сержантов и старшин, решили вернуться на Украину.

Читайте также: Аксенов: Долгие годы «крымской мечтой» было воссоединение с Россией

Отмечается, что по состоянию на 1 марта 2014 года в украинском Крыму никто не проходил срочную военную службу.

Киев не признает референдум, прошедший на Крымском полуострове 16 марта 2014 года, и называет отделение Крыма от Украины и присоединение его к России в результате голосования большинства населения полуострова «российской аннексией украинской территории».

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму поддержат отмену указа 1954 года о передаче полуострова Украине

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Воссоединение Крыма с Россией
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить