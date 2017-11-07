Медицинский сектор Литвы рискует остаться без специалистов

Вильнюс, , 13:33 — REGNUM Член литовской парламентской фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы, член парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас обратился к министру здравоохранения Аурелиюсу Вяриге и министру финансов Вилюсу Шапоке, призывая пересмотреть размер резерва бюджета Фонда обязательного страхования здоровья и порядок его распределения, сообщили ИА REGNUM сегодня, 7 ноября, в канцелярии парламента Литвы.

Парламентарий обращает внимание на то, что резерв Фонда обязательного страхования здоровья в 2018 году увеличивается от 99 до 167 млн евро, и, по мнению Маяускаса, накопление резерва такого размера излишне. В бюджете Фонда обязательного страхования здоровья 2018 года предусмотрены сверхплановые доходы, которые составляют 68 млн евро. Эти средства могли бы были направлены на повышение зарплат 13 тыс. медиков, из-за чего их месячная зарплата в среднем выросла бы на 400 евро, считает парламентарий.

«К сожалению, правительство решило сверхплановые доходы, собранные за счет сбора налога за предоставляемые медицинские услуги, направить не на повышение зарплат, а на увеличение резерва фонда страхования здоровья. Решение как минимум странное. Резерв такого размера примерно в шесть с половиной раз больше установленного законом минимума. Объяснение только одно — перед правительством стоит задача сбалансировать государственные финансы, и оно это делает самым резким способом — за счет медиков. Оно останавливает расходы в области здравоохранения и той частью увеличивает расходы в государственном бюджете», — отметил Маяускас.

Сейчас зарплаты медиков в Литве одни из самых маленьких во всем ЕС, они нередко в десять раз отличаются от зарплат медиков в других странах. Такая ситуация обусловила огромную эмиграцию медиков и вызывает риск для всей системы здравоохранения Литвы, подчеркнул политик.

В 2015 году в Литве справки о признании квалификации, позволяющие работать за границей, получили более 500 медиков. Для Литвы это внушающие цифры, и объяснение очень простое — зарплата медиков в Литве колеблется от 600 до 1200 евро.

Для сравнения, в Дании врач в среднем получает в год 77 тыс. евро, в Швейцарии — 111 тыс. евро, в Ирландии — 123 тыс. евро, во Франции — 128 тыс. евро, в Великобритании — 129 тыс. евро, в Бельгии — 161 тыс. евро, в Голландии — 218 тыс. евро.

Желание медиков уехать работать за границу обусловлено ещё одним парадоксом. Резидент врач получает небольшую зарплату и стипендию, но окончив резидентуру и став специалистом, врач нередко получает еще меньше, потому что теряет стипендию, а предлагаемая зарплата часто не достигает даже 800 евро.

«Я считаю, что такая позиция министерства здравоохранения не соответствует общественному интересу, способствует эмиграции жителей и вызывает вопрос, понимает ли вообще это учреждение, в каких условиях работают и живут медики в Литве», — обобщает Маяускас.