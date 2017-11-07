В Бишкеке появился сквер Дружбы народов Киргизии и России

Бишкек, , 13:31 — REGNUM Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 7 ноября, по случаю Дней истории и памяти предков принял участие в церемонии открытия сквера в центре Бишкека, обустроенного вокруг монумента Дружбы народов Киргизии и России. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что ранее президентский фонд соцзащиты и поддержки предоставил 3 млн 111 тыс. сомов (2 млн 636 тыс. рублей) на создание этого сквера и благоустройство монумента Дружбы народов, сооруженного в 1974 году в честь 100-летия вхождения Киргизии в состав России.

ИА REGNUM напоминает, что 26 октября 2017 года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ об упразднении Дня Великой Октябрьской социалистической революции. Теперь вместо этого праздника в Киргизии ежегодно будут отмечать Дни истории и памяти предков, посвященные памяти жертв Среднеазиатского восстания 1916 года и репрессий 30-х годов. В Государственной думе Российской Федерации данное нововведение расценили как антироссийское. Киргизстанские власти это категорически отрицают.

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