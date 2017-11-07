Новый православный храм в Ереване — подтверждение духовной близости народов

Ереван, , 12:58 — REGNUM В начале октября в Ереване состоялось освящение нового храма Русской Православной Церкви во имя Воздвижения Животворящего Креста Господня. В церемонии приняли участие Католикос всех армян Гарегин II, ряд государственных и общественных деятелей России и Армении, священнослужители ААЦ и РПЦ, представители дипломатических миссий государств — членов ОДКБ, российские соотечественники и местные жители, пресса.

Решение о перекрестном строительстве двух церквей в Ереване и Москве было принято несколько лет назад на уровне высших духовных санов Армении и России.

«Знаменательно, что оба они посвящены нашей общей великой святыне — Честному и Животворящему Кресту Господню, о почитании которого в Армении издревле свидетельствуют многочисленные резные каменные кресты, называемые хачкарами», — отметил тогда владыка Алексий Второй.

А в 2010 году в ходе официального визита в Армению Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин закладки будущей церкви в Шенгавитском районе армянской столицы.

Долгое время единственной русской церковью здесь был храм Покрова Пресвятой Богородицы, построенный в 1913—1916 годах в районе Канакера, считавшегося тогда даже не окраиной, а всего лишь северным предместьем Еревана. На его территории был расквартирован казачий полк, а потому церковь называлась гарнизонной. С приходом советской власти ее, естественно, закрыли, превратив сначала в склад, а чуть позже — в кинотеатр. Однако после распада СССР русский храм был возвращен РПЦ. В 2010 году столичная мэрия предоставила в пределах Еревана под проект РПЦ пять тысяч квадратных метров земли, где за семь лет был отстроен православный пятикупольный храм, дом причта и Поклонный крест. Открытие нового православного комплекса в новейшей истории нашей страны является, по словам присутствующих, свидетельством общих исповедальных ценностей двух народов, а по словам Гарегина Второго, являет собой достойный пример прочной дружбы между Армянской Апостольской и Русской Православной сестринскими церквями.

«Плодом этой дружбы являются храмы и часовни, воздвигаемые в мирных условиях в различных городах России и Армении. Сегодня в отстроенном на армянской земле русском храме возносится к небу первый колокольный звон, приглашая в дом Божий своих чад. Наше сердце наполняется чувством удовлетворения, видя волнение и ликование наших благоверных русских чад, проживающих в Армении, — подчеркнул Католикос всех армян. — Мы возносим хвалу и славу Господу в связи с этим отрадным событием и передаем в дар новому приходу икону Воздвижения Креста Господня».

Чин освящения и Божественную Литургию в новой церкви совершил управляющий приходами Русской Православной Церкви в Армении епископ Владикавказский и Аланский Леонид. Чуть позже он наградил архитектора Елену Гурову«за понесенные труды по проектированию комплекса зданий православного храма в Ереване» архиерейской грамотой. Также церковные ордена Славы и Чести III степени были вручены строителю Сергею Абрамяну и президенту Союза армян России Ара Абрамяну, при содействии и на средства которого был отстроен новый духовный очаг. Кстати, по словам самого благотворителя, для него строительство церквей хотя и не является самоцелью, тем не менее в его биографии это уже девятый храм, из которых два русских и семь армянских, возведенных в Армении, России, Америке.

Вручая епископу Леониду дарственный сертификат на храмовый комплекс, он отметил: «Правительство Российской Федерации и органы местного самоуправления, осознавая, что церкви и национальные школы помогают огромной армянской общине России сохранять свою национальную идентичность, всегда идут навстречу пожеланиям наших соотечественников о строительстве армянских храмов. Сегодня в разных городах России уже действует более ста приходов ААЦ. С нашей стороны новая русская церковь — это дар православным россиянам, которые постоянно или временно проживают на территории Армении. Это символ дружбы наших народов и сакральный уголок, предназначением которого является служение благим делам, будь то крещение детей, молитва прихожан, проведение религиозных обрядов, да и просто посещение церкви, когда хочется остаться наедине с Богом и поразмыслить о сокровенном».

О том, что место действительно является сакральным, не раз говорили прихожане и гости этого торжественного мероприятия. Ведь с одной стороны открывается вид на Ереванское озеро, а с другой — на библейский Арарат. Одновременно проспект Адмирала Исакова связывает русскую церковь с международным духовным центром армянства — Святым Эчмиадзином.

«Думаю, что выбор места был не случаен. Близость к христианской святыне — Ветхозаветному Арарату свидетельствует о близости наших религий, — считает присутствовавший на освящении храма советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев. — Русский и армянский народы на протяжении многих веков вместе шли историческими путями. Недавно в Москве была открыта новая красивейшая Армянская Апостольская Церковь. А сегодня мы открываем еще одну русскую православную церковь в Ереване. Это ли не есть подтверждение братства и духовной близости двух наших народов».

Ноев Ковчег