В Калужской области регистрируют начало гриппа

Калуга, , 12:44 — REGNUM Калужские медики зарегистрировали первый для осенне-зимнего сезона 2017−2018 годов случай заболевания гриппом у взрослого пациента. Об этом 7 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Роспотребнадзора по Калужской области.

Также в целом по области за период с 30 октября по 5 ноября зарегистрирован 5501 случай болезни острыми респираторными вирусными инфекциями, что на 9,6% меньше, чем за предыдущий период с 23 по 29 октября (6088 случаев). Уменьшение заболеваемости фиксируют во всех возрастных группах. В Калуге зарегистрировано 2739 случаев ОРВИ.

Областной показатель заболеваемости по совокупному населению ниже пороговых значений на 7,6% и составил 54,2 случая на 10 тыс. населения, эпидемический порог — это 58,7 случаев. Заболеваемость значительно ниже пороговых показателей во всех возрастных группах (на 21−62%).

За неделю с респираторными инфекциями в стационары медицинских организаций области было госпитализировано 104 человека, что на 6,3% (7 человек) меньше, чем на предыдущей отчётной неделе. Также приостановлена образовательная деятельность в одной группе детского сада. Это сад «Теремок» Жуковского района. Группу закрыли на период со 2 по 8 ноября.

Напомним, в калужском регионе продолжается кампания по вакцинации населения против гриппа. Так, по состоянию на 3 ноября привито 368 851 человек, в том числе 75 883 детей. Охват населения иммунизацией составил 36,4%.

Отметим, в 2016 году в Калужском регионе было зарегистрировано 18 смертельных случаев среди больных гриппом.