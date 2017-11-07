Владимирским здравоохранением заинтересовался Росздравнадзор

Владимир, , 12:33 — REGNUM Больницы Владимирской области вновь попали под серьезную проверку. На этот раз ревизию проводит Росздравнадзор. Проверка — внеплановая, передает 7 ноября портал «Зебра ТВ».

По данным издания, проверка согласована с прокуратурой. Причинами для нее послужил тот факт, что здравоохранение в регионе находится на недостаточном уровне по 19 ключевым показателям развития. В частности, речь идет о смертности и рождаемости.

Проверка началась еще 30 октября. Она продлится до 18 ноября.

ИА REGNUM напоминает, что это не первая проверка владимирского здравоохранения за 2017 года. Ранее больницы проверяла Генеральная прокуратура и прокуратура Владимирской области. Первая проверка прошла из-за обращения местного активиста. Вторая носила плановый характер.

В результате проверок были найдены многочисленные нарушения при проведении госзакупок. кроме того, нарушались нормы работы бригад скорой медицинской помощи и простаивало дорогое оборудование. Всего результаты проверки и перечисление всех нарушений заняли 25 страниц.

Между тем, в регионе еще не завершился скандал, связанный с переводов санитаров на должности уборщиков. О массовом переводе первыми заявили активисты и депутаты от КПРФ. В обращении к губернатору Светлане Орловой говорилось, что причина происходящего — желание исполнить майские указы в части повышения зарплат медицинским работникам, в частности, младшему медперсоналу.

Как позже сообщили ИА REGNUM в пресс-службе департамента здравоохранения, с 2012 года количество работников, которые относятся к числу младшего медицинского персонала, в регионе сократилось почти в два раза. Если в 2012 году количество младшего медперсонала составляло 4630 человека, то сейчас — 2431 человек. Причем значительное сокращение произошло с 2015 года. Тогда в эту категорию входило 4030 человек.

Параллельно количество уборщиков в региональных больницах значительно возросло. В 2012 году их было 6158 человек, а в 2016 году — 7941 человек. Только с 2015 по 2016 год их число увеличилось на 1041 человека.

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