Ярославец проведет двенадцать забегов в честь юбилея «Золотого кольца»

Ярославль, , 12:11 — REGNUM Ярославец Иван Грушенков в честь 50-летия известного туристического маршрута «Золотое кольцо России» двенадцать дней подряд будет пробегать по зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в Ярославле по семь километров. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом ярославец подхватит начинание известного ультрамарафонца Дмитрия Ерохина, который 10 ноября начинает забег по девяти городам Золотого кольца России. Старт и финиш забега состоятся в Ярославле. За 12 дней Дмитрий пробежит 777 километров. Дмитрий Ерохин стартует в туристическом квартале «Злато Место» у памятного знака «Нулевой километр Золотого кольца» и финиширует там же 21 ноября в день пятидесятилетия туристического маршрута.

Иван Грушенков стартует 10 ноября вместе с Дмитрием Ерохиным, а затем каждый день будет пробегать по 7 километров по историческому центру Ярославля. Иван, управляющий спортивным магазином, начал заниматься бегом год назад. Пробегает раз в неделю по 5−10 километров.

«Сейчас по центру Ярославля стало бегать гораздо приятнее. Его привели в порядок, сделали очень красивым. Бегать по туристическому кварталу «Злато Место», среди достопримечательностей, для ярославца — настоящее удовольствие. Своим забегом я хочу привлечь внимание ярославцев к тому, какой у нас красивый город, и что не обязательно ездить в лес, чтобы бегать там. В центре очень комфортно делать пробежки — там красивые виды и слабое автомобильное движение», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Иван Грушенков.

Свой последний, 12 мини-забег, ярославец приурочит к финишу Дмитрия Ерохина, и они вместе финишируют у памятного знака «Нулевой километр Золотого кольца».