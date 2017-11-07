Представитель Стаса Михайлова: «Ни на кого мы в суд не подавали»

Москва, , 11:53 — REGNUM Информация о том, что певец Стас Михайлов якобы направил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с отказом судов РФ удовлетворить его иск к авторам фильма «Дублер», не соответствует действительности. Об этом сообщил представитель артиста телеканалу РЕН ТВ.

«Мы сами удивлены этой новостью, не понимаем, откуда она, — сообщил представитель Стаса Михайлова. — Сейчас пытаемся разобраться. Ни на кого мы в суд не подавали. Это какая-то провокация».

Ранее руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале сообщил, что певец Стас Михайлов направил жалобу в ЕСПЧ в связи с отказом судов РФ удовлетворить его иск к авторам фильма «Дублер».

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