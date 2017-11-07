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«Черную вдову» в Японии приговорили к смертной казни

Общество

Пенсионерка была признана виновной в убийстве мужа и двух пожилых любовников

Токио, 7 ноября 2017, 11:41 — REGNUM  70-летняя женщина Тисако Какэхи, получившая прозвище «Черная вдова», была приговорена к смертной казни в Японии. Такое решение, как передает НТВ, принял Окружной суд Киото.

Согласно постановлению суда, пенсионерка была признана виновной в убийстве мужа и двух пожилых любовников, а также в попытке расправиться еще с одним близким знакомым с целью получения наследства. Все преступления были совершены в период с 2007 по 2013 г.

По версии следствия, женщина подмешивала смертельно опасное вещество в напитки своих супругов, чтобы умертвить их и получить страховку. После кончины мужчин Какэхи получила в общей сложности 1 млрд иен, что эквивалентно примерно $9 млн.

Отмечается, что всего среди знакомых Черной вдовы при странных обстоятельствах скончались не менее 10 человек.

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Бытовые убийства
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