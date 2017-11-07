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В Москве проходит марш в память парада 1941 года в честь Великого Октября

Общество

Торжественное мероприятие проводится в память военного парада, проведенного 7 ноября 1941 года в самый критический момент Великой Отечественной войны

Москва, 7 ноября 2017, 11:40 — REGNUM  В столице России на Красной площади проходит торжественный марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года.

Более пяти тысяч человек в униформе 1941 года, военная техника Великой Отечественной войны участвуют в мероприятии, которое проводится в честь военного парада 7 ноября 1941 года, ставшего символом несломленности духа советского народа в самое тяжелое время, когда бои с наступающими немецкими войсками велись всего в 30 км от Москвы. Все радиостанции Советского Союза тогда передали речь Верховного главнокомандующего И. В. Сталина, обращенную к участникам парада

В торжественном марше принимают участие военнослужащие российской армии, кавалерийская группа президентского полка ФСО России, воспитанники Московского суворовского и Московского военно-музыкального училищ, кадетские парадные расчеты, Почетный караул от трех видов Вооруженных сил России, а также сводный военный оркестр Московского гарнизона, автомобили и бронетехника тех лет.

По окончании торжественного марша на Красной площади будет работать музей военной техники эпохи Великой Отечественной войны.

Напомним, военные парады на Красной площади проводились с 1918 года в честь каждой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. С 1991 года проведение военных парадов 7 ноября было прекращено

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