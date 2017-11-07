Законопроект о выборе военной специальности внесен в Госдуму

Москва, , 11:38 — REGNUM Законопроект, направленный на помощь молодым людям допризывного возраста при выборе военной специальности, внесла в Госдуму депутат Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Предлагается устранить пробел в федеральном законодательстве и отнести на уровне базового федерального закона общественно-государственные организации (в частности, «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ России) к субъектам военно-патриотического воспитания, а также к субъектам, осуществляющим подготовку граждан по военно-учетным специальностям.

Подготовка, полученная гражданами в общественно-государственных организациях, осуществляющих военно-патриотическое воспитание и организующих соревнования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, будет учитываться призывными комиссиями при определении вида и рода войск Вооруженных Сил РФ, а также других войск, воинских формирований и органов, в которых они будут проходить военную службу по призыву.

Таким образом предлагается дать возможность использовать знания, профессиональные и технические навыки, которые молодежь приобретает на занятиях, например, в ДОСААФ, как первичную специальность, когда они приходят в военкомат, что в полной мере соответствует интересам самих призывников, указала Яровая.