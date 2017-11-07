Пермские коммунисты попросили у Ленина прощения и дали обещание

Пермь, , 11:32 — REGNUM В Перми демонстрация в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции состоялась 6 ноября. В этот день коммунисты и комсомольцы пришли к памятнику Владимиру Ленину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пермском отделении КПРФ.

Делегация возложила цветы к подножию монумента и попросила прощения у Ленина:

«Владимир Ильич! Простите нас — мы не уберегли нашу Советскую Родину, но мы обещаем — мы, наша молодёжь, наши потомки вернут на родную землю государство социализма!».

Стоит отметить, что по результатам митинга, который прошёл в краевой столице 6 ноября, коммунисты приняли резолюцию. В ней также говорится:

«Сегодня главного завоевания Октября — Советского государства — нет. Мы его не уберегли. Оно было предательски разрушено. Но поступь времени не остановить. Капитализм переходит из одного кризиса в другой. Он породил терроризм, развязывает всё новые и новые войны. Выход из тупика предлагает только социализм. И это не утопия. Наследие Октября вдохновляет целые страны: Китай и Вьетнам, Кубу, КНДР и Венесуэлу. Поучителен опыт братской Белоруссии. Являясь наследниками Великого Октября, мы боремся за возвращение страны на путь справедливого развития и прогресса».

Демонстрация стартовала в самом центре города. Под звуки оркестра, с плакатами и транспарантами, с развевающимися флагами колонна прошла маршем по главной улице (улице Ленина). Участники несли транспаранты с лозунгами «Работу, зарплату, уверенность в завтрашнем дне!», «Власть щедра у нас на мифы, но растут одни тарифы», «Бесплатные образование и медицина — для всех!», «Бороться! Созидать! Развивать!», «Власть и собственность — народу!» и другие. Митинг состоялся у монумента «Героям фронта и тыла». Мероприятия началось с исполнения международного пролетарского гимна «Интернационал».

В краевом отделении КПРФ отметили, что власти сделали всё, чтобы не допустить как можно большее количество молодёжи на демонстрации и митинги коммунистов, поэтому день был рабочим для всех учебных заведений, но молодёжь всё равно пришла. Символом митинга в Перми стала маленькая девочка, подхватившая алый флаг, крепко сжавшая его, словно принявшая эстафету поколений.

Со словом от молодёжи и комсомола выступил второй секретарь Пермского крайкома ЛКСМ РФ, представитель пермской комсомольской делегации, участвовавшей в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи. Он закончил выступление речёвкой чилийских коммунистов на русском и на испанском: «Пока мы едины — мы непобедимы! El pueblo unido jamás será vencido!» И участники митинга дружно скандировали этот революционный призыв.

На митинге вновь была поднята проблема, касающаяся работы пермского специализированного Дома ребёнка. Сотрудница учреждения вышла к микрофону и зачитала обращение коллектива с требованиями к власти, включая федеральную, сохранить уникальное учреждение, тем самым сохранить детям жизни.

Напомним, что в сентябре появилась информация о закрытии дома ребёнка, поскольку в бюджете на 2018 год не предусмотрено финансирование учреждения, что вызвало огромный резонанс. Минздрав региона дал комментарий, что вопрос только обсуждается и решением будет принято в интересах детей. Позже чиновники заявили, что закрытия не будет, но прорабатывается вопрос реорганизации. Дом ребёнка, скорее всего, станет обособленным структурным подразделением детской клинической больницы № 13. Этот процесс также вызвал неоднозначную оценку общественности.

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