В Ярославле создана комиссия по мемориальным доскам

Ярославль, , 11:11 — REGNUM Мэрия Ярославля создала комиссию по вопросам размещения мемориальных досок на территории города. Соответствующее постановление подписал мэр города Владимир Слепцов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Комиссия по вопросам размещения мемориальных досок на территории города Ярославля создается в целях рассмотрения вопросов, связанных с увековечением памяти о выдающихся событиях и личностях и касающихся размещения мемориальных досок на территории города Ярославля», — говорится в постановлении мэрии.

В состав комиссии вошли как чиновники мэрии, так и историки, краеведы, журналисты, музейные работники, в том числе главный редактор газеты «Городские новости» Ирина Ваганова, заведующий кафедрой регионоведения и туризма Андрей Данилов, член президиума городского отделения ВООПиК Нина Обнорская, председатель регионального отделения союза журналистов Ирина Пухтий. Возглавляет комиссию заместитель мэра Ярославля по социальной политике Иван Лилеев.

Ранее решение о том, кому вешать памятную табличку, а кому нет, принимала комиссия по наименованию улиц. Единственный серьезный скандал был связан с попыткой повесить мемориальную табличку Борису Немцову на доме, где он жил, однако инициаторы этого и не пытались идти официальным путем. Стоит отметить, что градозащитники и деятели культуры не раз просили мэрию создать комиссию по установке объектов монументального искусства. Пока такая комиссия не создана.

«Комиссия по топонимике справлялась с работой по решению, кому установить мемориальную доску, больших проблем с этим не было. Хуже было, когда топонимическая комиссия принимала решение об установке бюста какому-либо деятелю, такое, к сожалению, было. Потому что такое решение должны принимать не только историки, краеведы, а и архитекторы, скульпторы, которые понимают в этих вопросах. Комиссия по монументальному искусству нужна, она была в советское время и мы надеемся, что мэрия все же услышит общественность», — сказал корреспонденту ИА REGNUM член комиссии по культуре Общественной палаты Ярославской области Игорь Гаврилов.