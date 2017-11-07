Без «зеленого пояса» и студентов-бюджетников: Воронеж за неделю

Воронеж, , 11:11 — REGNUM Сокращение бюджетных мест в главном воронежском вузе, приезд нового председателя облсуда, провал слушаний по «зеленому поясу», а также неудавшийся испытательный полет нового самолета Ан-148, собранного воронежскими авиастроителями, — эти и другие темы оказались в центре внимания воронежских СМИ на минувшей неделе.

Цена воронежской журналистики

«Воронежской журналистике указали цену» — под таким заголовком 31 октября вышел в газете «Коммерсантъ-Черноземье» материал, посвященный сокращению бюджетных мест в Воронежском госуниверситете.

В конце октября ВГУ опубликовал контрольные цифры приема на 2018 учебный год, из которых стало ясно, что в следующем году вуз не сможет принять абитуриентов на бюджетные места на всех трех направлениях факультета журналистики.

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Декан факультета Владимир Тулупов написал письма депутатам Госдумы от региона Андрею Маркову и Евгению Ревенко с просьбой разобраться в ситуации: по заявлению Тулупова, сокращение бюджетных мест приведет к сокращению числа преподавателей.

«В университет поступили контрольные цифры приема на 2018 учебный год. Факультет не получил ни одного бюджетного места ни на одно из трех направлений бакалавриата: журналистику, телевидение, рекламу и связи с общественностью. Для нас это было полной неожиданностью, — пишет декан. — Мы всегда считали журналистику социальной профессией, полагая, что работники СМИ призваны обслуживать не только элиты, но общество в целом. Это возможно при условии, что и в самой журналистике будут представлены все слои общества… К нам традиционно поступали ребята в том числе из малообеспеченных семей, при сложившейся ситуации (обучение на наших направлениях достаточно дорогое — более 100 тыс. руб.) они эту возможность теряют».

«Как следует из документов ВГУ, в этом учебном году журфаку выделили 16 бюджетных мест на дневной бакалавриат по журналистике, направления же «телевидение» и «реклама и связи с общественностью» в 2017-м уже не имели бюджетных мест. Правда, факультету добавили пять бюджетных мест в магистратуре — на очную форму этой ступени высшего образования в 2018-м году он сможет принять бесплатно 25 абитуриентов», — пишет издание.

Тулупов сообщил «Коммерсантъ», что «поскольку в вузах введено подушевое финансирование, то отсутствие бюджетных мест скажется отрицательно на наборе и факультет встанет перед перспективой резкого сокращения штата — Это приведет к снижению качества образования».

Ректор вуза Дмитрий Ендовицкий скандал никак не прокомментировал.

«Распределение мест на будущий год окончательно. Заявки на них вузы, по регламенту, подают за два года, то есть сейчас ВГУ формирует свои пожелания по количеству бюджетных мест уже на 2019-й», — сообщило издание.

При этом в ситуацию с сокращением бюджетных мест попал не только журфак. Так, на факультете философии и психологии не осталось бюджетных мест в бакалавриате по психологии — тогда как в этом году смогли принять 20 бюджетников. На историческом факультете в 2018 году не будет набора бюджетников в бакалавриат по политологии. Технических же факультетов сокращения бюджетных мест не коснулись.

Новый председатель облсуда

Воронежский областной суд теперь официально — с председателем: пост пустовал почти полтора года. 1 ноября в новой должности был представлен Василий Тарасов, ло этого работавший в Саратове.

«Первый зампред Верховного суда РФ Петр Серков вчера представил в Воронеже нового председателя областного суда Василия Тарасова, которого назвал опытным руководителем, «умеющим объединять коллектив, избавляться от тех, кто не объединяется». Сам назначенец признался, что знаком с регионом лишь «самым поверхностным образом», но как «контактный человек» предложил чиновникам и силовикам «на любой площадке обсудить проблемы», имеющиеся между структурами. От новых подчиненных он услышал заверения в том, что «воронежские судьи борозды не портили» и в большинстве своем «кристально честные люди». Первые выводы о работе суда Василий Тарасов пообещал сделать в январе», — сообщила газета «Коммерсантъ-Черноземье».

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«Представлявший господина Тарасова первый зампред Верховного суда Петр Серков сообщил, что назначенец в этом году «отпраздновал юбилей — 50 лет», родился в Краснодарском крае и «имеет богатый опыт». «Почти десять лет он был на руководящих должностях, в том числе возглавлял Саратовский областной суд. Там он характеризовался только с положительной стороны. Мы с ним пусть мало, но общались. Я смотрел статистику суда. Василий Николаевич — человек неравнодушный», — заверил собравшихся господин Серков. Под «неравнодушностью» среди всего прочего он имел в виду способность «объединять коллектив». «И он умеет прощаться с теми, кто не хочет объединяться», — предупредил господин Серков. Передав «привет и поздравления с праздниками» от главы ВС РФ Вячеслава Лебедева, он пригласил выступить «хозяина» — Василия Тарасова».

«В беседе с журналистами новый глава суда признался, что пока знает Воронежскую область «самым поверхностным образом». Он не видит ничего негативного в том, что сразу несколько высокопоставленных воронежских судей пытались занять место, которое в итоге получил он. О недавнем прошлом местной судебной системы Василий Тарасов и Петр Серков публично пытались не вспоминать. На вопросы о родственниках судей в правоохранительных органах и адвокатуре, а также о прошлогоднем скандале они отвечали, ссылаясь на формальные нормы, а господин Серков заявил «Ъ», что «уверен в честности воронежских судей». Василий Тарасов пообещал уже в январе сделать первые выводы о работе местной судебной системы. Впрочем, с одной проблемой ему, похоже, разбираться все же не придется. На первом этаже выходящих участников мероприятия окутывал запах свежего супа. Провожавший гостей пристав рассказал «Ъ», что с буфетом в облсуде «все отлично»: «Первое, второе, салаты — все очень вкусно и недорого. Может, этот судья просто высоко сидит и запахи до него не доходят?»

«Зеленый пояс» не нужен?

В последний рабочий день, перед длинными выходными, в Воронеже состоялись общественные слушания по вопросу воздания «зеленого пояса» вокруг областного центра. Неожиданно Воронежская область стала первым регионом в России, пишет «РИА «Воронеж». «За» высказались 118 человек, «против» — 140.

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Как сообщается, изначально «на участие в общественных слушаниях зарегистрировались 345 человек, но в зале Дома архитектора поместилось всего около 200. По словам организаторов, никто не ожидал такого наплыва людей — за два дня до слушаний на них записались 80 человек. Если бы о том, что прийти собирается гораздо больше людей, было известно заранее, площадку сменили бы на более вместительную. Перед собравшимися в зале Дома архитектора выступили воронежские общественники, экологи и активисты, все высказывались за воплощение проекта зеленого пояса в жизнь с некоторыми доработками. В случае положительного исхода голосования у воронежцев было бы еще полгода, чтобы внести свои предложения по изменению проекта в адрес Общественной палаты региона».

«Результат слушаний стал неожиданным для всех. На исход голосования повлияли собственники участков в селе Медовка Рамонского района. Эту местность — около 80 га — тоже планировали включить в лесопарковый зеленый пояс. Там, на бывших колхозных землях, которые сегодня находятся в частной собственности, растут многолетние сосновые леса, представляющие большую важность для экологии региона. Новый статус зеленых насаждений запретил бы вырубку леса и строительство там жилых домов. Собственники участков в Медовке, по некоторым данным планировавшие построить там коттеджный поселок, оказались крайне против такого решения».

Даже после того, как было предложено исключить Медовку из состава лесопаркового пояса, собственники участков вновь выступили против — «по их мнению, в проекте осталось много других спорных территорий, находящихся в частной собственности, которое «государство хочет прибрать к рукам». Число голосов против проекта оказалось больше числа сторонников.

«Неудовлетворенные исходом голосования воронежцы подписали открытое письмо в адрес Общественной палаты с призывом считать прошедшие общественные слушания сорванными и несостоявшимися. «Нельзя, чтобы группа ангажированных лиц диктовала условия миллионному городу», — говорится в обращении».

Однако проведение новых слушаний возможно только если в адрес Общественной палаты поступит новое ходатайство об этом от общественников, некоммерческих организаций, органов местного самоуправления или управления лесного хозяйства.

Жизнь под землей

Газета «Берег» 1 ноября опубликовала материал, посвященный современному состоянию укрытий от радиационной и химической опасности.

«Сейчас защитные сооружения предусматривают в основном укрытие персонала химически опасных предприятий или предприятий, на которых существует опасность радиационного загрязнения. Всех жителей большого города прятать в убежищах нет необходимости, говорят в МЧС», — пишет издание.

«В условиях чрезвычайной ситуации нет потребности укрывать большие группы населения в заглубленном подземном пространстве. Более эффективным является применение средств индивидуальной защиты и быстрый вывод населения из зон химического заражения или радиационного загрязнения», — пояснил начальник отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной, химической и медицинской защиты ГУ МЧС России Алексей Антипов.

«Широкая лестница, ведущая вниз — совсем не так глубоко, как думалось, всего на шесть метров. Для укрытия такой глубины, оказывается, достаточно. Тут же вспомнились подземные жители из книги Глуховского «Метро-2033», которые на долгие и долгие годы поселились на огромных глубинах в туннелях московского метро после ядерной войны».

Как рассказал изданию представитель ГУ МЧС, это сооружение способно выдержать ударную волну мощностью до двух килограмм-сил на квадратный сантиметр — хотя речь идет. Прежде всего, о защите от химического заражения.

«Пройдя через первую защитную дверь, мы оказываемся в так называемом шлюзе. Здесь располагается пост радиационно-химического наблюдения — люди, которые будут спускаться сюда, проверяются на наличие радиации или опасных химических веществ. Только после проверки они смогут оказаться именно в убежище, пройдя через защитную дверь №2. Площадь защитного сооружения — 578 кв. м. Оно рассчитано на 600 человек. В зале, в котором расположатся спасающиеся, установлены двухъярусные нары — никаких излишеств. Укрытие предназначено для сохранения жизни, а не для комфортабельного проживания здесь. Запасы пищи и воды рассчитываются на пребывание в сооружении в течение трех суток».

«В случае объявления чрезвычайной ситуации укрытие должно быть готово в течение 24 часов — в первую очередь должны быть пополнены запасы еды и воды. Впрочем, как пояснил «смотритель» убежища, запасы воды здесь хранятся всегда. В мирное же время предприятиям разрешается использовать укрытия для производственных целей — под склады, спортивные залы, тиры. Условие одно — в течение суток все лишнее должно быть из убежища удалено, чтобы оно могло принять людей».

«В «нашем» защитном сооружении можно отсидеться хоть сейчас — оно уже готово принять людей, только комната для хранения продуктов пуста. Впрочем, за три дня от голода еще никто не умер. В медпункте находятся препараты и средства для оказания первой помощи. Врач, который будет отвечать за здоровье укрывающихся, — медицинский работник предприятия. Святая святых убежища — фильтровентиляционная установка, расположенная в отдельном помещении. Она забирает с поверхности воздух, который проходит обеззараживание через фильтры. Работает от электричества, которое вырабатывает автономный дизель-генератор мощностью 50 кВт. Если в работе генератора произойдет сбой, то возможно подключение ручного привода, который вращается при помощи рукоятки. В укрытии имеется второй вход, а также запасный выход — на случай, если основной окажется под завалами. В комнате для хранения имущества гражданской обороны собраны средства индивидуальной защиты и даже керосиновые лампы. Работу туалета поддерживает канализационный насос. Здесь же мы увидели дисковые телефоны. Именно они в случае возникновения чрезвычайной ситуации окажутся самыми надежными, потому что могут работать без электричества. Несмотря на сухость, тепло и даже некоторый комфорт, пока трудно представить, как 600 человек смогут здесь находиться в течение трех суток — паники и конфликтов точно не избежать. Однако будем надеяться, что убежище никогда никому не понадобится — здесь будут продолжать проводить занятия по гражданской обороне, а то, глядишь, и мирный бильярд поставят».

Длинные выходные

Длинные выходные, которые в этом году пришлись на 4,5 и 6 ноября, в Воронежской области не обошлись без серьезных ЧП.

Так, пишет «РИА «Воронеж», на территории воинской части в Богучаре нашли тело 18-летнего срочника — юноша покончил с собой. По заявлению солдат, служивших в этой части, издевательства над срочниками здесь не были редкостью.

А в понедельник, 6 ноября, ЧП произошло на ВАСО: во время испытательного полёта Ан-148 у воздушного судна отказал один из двигателей. Самолет удалось посадить, никто не пострадал.

«Для этого и делаются испытательные полёты, чтобы проверить все системы. Ан-148 уже прошёл несколько испытаний, сегодня было очередное. На заводе будет создана рабочая комиссия, которая разберётся в причинах случившегося», — цитирует «Моё!» представителя предприятия.