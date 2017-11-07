Мэр Ярославля: жители сами хотят платить за детские площадки

Ярославль, , 10:51 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Слепцов заявил, что введение платы жителей за содержание и обслуживание малых архитектурных форм, в том числе и детских площадок, пока находится в стадии обсуждения, приниматься это решение будет муниципалитетом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сегодня в эфире ярославского «Эхо Москвы» глава Ярославля ответил на вопросы по поводу нашумевшей темы с введением оплаты за детские городки.

«Мы сегодня отрабатываем с Управляющими компаниями отмежеванные территории домов, там, где установлены детские площадки. Делалось это для жителей, по их просьбе. И в дальнейшем площадку нужно обслуживать. И если данная площадка стоит на отмежеванной территории, там, где работают УК и ТСЖ, то они и должны это делать за счет тарифа с населения. То есть это так же, как домофон: если у вас он стоит в подъезде, вы же оплачиваете за него, в тарифе есть несколько копеек с квадратного метра. Все то же самое — детская площадка. Во всех городах РФ то же самое происходит» — отметил Владимир Слепцов.

По приведенным им данным, на территории города находится более 800 детских площадок.

«Если будем их обслуживать из бюджета, то на это уйдет ровно столько же, сколько мы тратим на покупку и установку этих площадок. В бюджете никогда средств на это не хватит. Есть площадки, которые стоят на неотмежеванной, городской территории. Вот эти площадки обслуживает город, потому что мы их специально строили для всех горожан. Считаем, что это правильно: для населения делаем, население и оплачивает ремонт и содержание. Это небольшие деньги. Очень много жителей обращаются: а у нас лесенка отвалилась, а у нас в горке заноза. Их же должен кто-то обслуживать. А на это нужны средства. И деньги невелики, это же собирается с квадратного метра, и с каждого жителя, который проживает на этой межевой территории» — говорит мэр.

Мэр Ярославля не один раз повторил, что «вопрос еще полноценно не решен» и в любом случае он будет вынесен на муниципалитет.

«Если это не ущербно для жителей, и мы понимаем, что это очень эффективно, то такое решение, скорее всего, муниципалитет примет. Если же мы увидим, что это будет огромным обременением жителей и управляющие компании с этим не справятся, то тогда мы это решение принимать не будем» — сказал Владимир Слепцов.

Вообще же мэр Ярославля отметил, что, заступив на должность, обещал, что любой вопрос благоустройства, наведения порядка будет всегда обсуждать с жителями.

«Ведь решение не принято, и сейчас идет обсуждение. Мы всегда говорим — семь раз отмерь, один отрежь. Тариф сформировали, посмотрели, сколько это стоит, возможно это или нет. Сейчас обсуждаем уместные слова жителей — мол, у меня нет ребенка, почему я должен платить? Согласен. Есть пожилые люди, а им придется платить за детскую площадку. Вот эти нюансы мы сегодня и обсуждаем. И после того, как эти обсуждения пройдут, и будет принято решение. Мы сейчас отрабатываем механизм, может быть, он пойдет на ура. Ведь многие жители говорят — давайте мы будем оплачивать по тарифу и эти площадки будут содержаться достойно. Это тоже было мнение, абсолютно другая точка зрения. Поэтому это не мы с бухты-барахты так решили, так нам захотелось. Сейчас жители, принявшие решение, уже могут оплачивать по тарифу, если жители не хотят — мы никого не заставляем и не убеждаем, сегодня мы просто слушаем всех и принимаем решение» — сказал в эфире мэр города.

Кроме того, он отметил, что введение платы заставит жителей более бережно относиться к детским городкам, которые устанавливаются за счет бюджета.

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