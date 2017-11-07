ЦЭПР: В России выросло число протестных акций

Москва, , 10:38 — REGNUM Количество протестных акций в Российской Федерации резко выросло по сравнению с началом 2017 года, отмечают эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР).

«На протяжении 2017 г. количество протестов в стране непрерывно возрастало, и в III квартале общее число протестов в стране выросло почти на 60% с начала года, причем около 70% протестных мероприятий составили акции, связанные с социально-экономической тематикой», — говорится в сообщении.

Так, отмечают эксперты, в I полугодии наиболее примечательными случаями в регионах были протесты дальнобойщиков и протесты фермеров, а в июле-сентябре наиболее резонансными стали протесты обманутых дольщиков.

В докладе ЦЭПРа отмечается, что на протяжении текущего года также росло количество конфликтов, связанных с трудовыми отношениями. В частности, число случаев задержек и невыплат зарплат в III квартале 2017 г. более чем в 3 раза превысило число таких случаев в I квартале и более чем в 2 раза — во II квартале.