Коммунисты обещают в Оренбурге зрелищную демонстрацию

Оренбург, , 10:39 — REGNUM В Оренбурге 7 ноября пройдёт демонстрация, посвященная 100-летию со дня Октябрьской революции. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь обкома КПРФ Максим Амелин, по ул. Советской проследует колонна.

Планируется, что в демонстрации примет участие примерно 1 тыс. человек. На набережной состоится концерт с участием местных творческих коллективов, прозвучат патриотические песни.

Коммунисты обещают зрелищное шествие. По улице проедут самодельная «Аврора», броневик. Во главе колонны будет сводный духовой оркестр. В шествии примет участие и конница.

«Мы хотим создать настроение праздника, чтобы люди могли понять, какие ощущения испытывали победители революции», — сказал Амелин. Он также отметил, что демонстранты пронесут плакаты с лозунгами, которые сегодня становятся актуальными.

Коммунист также выразил сомнение в том, что мероприятие почтут своим вниманием городские и областные чиновники-единороссы.