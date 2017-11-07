Больница-памятник: здание в центре Екатеринбурга не могут продать

Екатеринбург, , 10:32 — REGNUM Власти Свердловской области больше года не могут продать заброшенное здание больницы скорой помощи, расположенное в центре Екатеринбурга. Изначально чиновники просили за объект 400 млн рублей, но к последним торгам цена была снижена до 229,8 млн, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Несмотря на почти 50%-ю скидку, продать здание так и не удалось. Очередные торги должны были пройти 8 ноября. Но после истечения срока приёма заявок объявление о продаже здания было убрано с сайта регионального Фонда имущества.

Отметим, больница скорой помощи находилась в этом здании с начала 1970-х. А построено оно было в 1930-е годы. В 2000 году больница была расформирована. Чиновники заявили, что зданию нужен капитальный ремонт.

После окончания ремонта больницу обещали снова открыть. Но затем на уровне мэрии возобладала точка зрения о том, что пациентов не нужно свозить в центр города, а лучше доставлять в районные учреждения здравоохранения. Больница скорой помощи окончательно осталась в прошлом Урала.

Сейчас здание на улице 8 Марта, 78а постепенно разрушается. Его облюбовали бомжи, экстремапы и любители индустриального туризма. Власти в свою очередь пытались найти ему другое применение. Но толку из этого не вышло, и чиновники решили продать ненужный им объект.

Однако и с продажей пока мало что выходит. Дело в том, что пятиэтажное здание является объектом культурного наследия. Снести его нельзя. При этом ремонт здания влетит в копеечку и нервы: предстоит множество согласований, без которых подобные здания ремонтировать нельзя. Возможно, эти сложности и отпугивают потенциальных инвесторов.

Между тем место вполне лакомое — самый центр города. Удастся ли продать объект и как далее будут действовать чиновники, покажет время.