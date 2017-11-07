Путин вытащил Россию за уши и построил ковчег: батл за айфон от Кадырова

Грозный, , 10:24 — REGNUM Поэтический конкурс за лучшее стихотворении о Владимире Путине, который объявил глава Чечни Рамзан Кадыров, завершился победой чеченской школьницы. Девятилетняя Хеда Ибахиева — жительница села Бено-Юрт Надтеречного района — победила в поэтическом батле, на который было прислано более трёх тысяч стихотворений.

Всего за один день после объявления конкурса на лучшее стихотворение о президенте РФ Владимире Путине, за победу в котором Кадыров пообещал iPhone X, в Instagram было выложено 1745 видеоматериалов, более одной тысячи фотографий, около четырех тысяч комментариев к стихотворным виршам. Почитать конкурсные публикации в соцсеть заходили более 1,213 млн человек.

Среди участников конкурса были представители всех возрастных групп из разных субъектов России. В незатейливых стихах они рассказывали о своем отношении к президенту. Большинство конкурсантов утверждали, что «Владимир был нам послан свыше, он спас страну, поднял, встряхнул», «Он помог России встать с коленей, вытащил он за уши страну».

«Вы нужны народу, вы нужны стране, Ведь вы подняли всю Россию, И хоть я не правил никогда, Но представляю как это было трудно!» — утверждает один из участников.

Многие, не стесняясь в изобразительных средствах, раскрывали в своих одах причины величия главы государства:

«Владимир Путин, Вы великий человек! И я хочу, чтоб все узнали: что для России вы построили ковчег, подобно Ною/Нуху в грешном мире», — пишет один из конкурсантов.

«О, наш Великий Вседержитель! Ты принял власть, наш господин! И как единственный спаситель поднял Россию из руин!» — вторит ему другая участница.

Кое-кто вспоминал в своих стихах о том, что весь этот конкурс затеян для того, чтоб разыграть новую модель телефона от Apple.

«Писать красивые слова, за то чтоб обрести заморский гаджет… ведь половина, за айфон и не такое вам расскажет… я сам могу себе его позволить, благодаря тому о ком должны сейчас глаголить… в политике не понимаю ничего, но точно знаю — нет успеха без него горжусь я тем, в какой живу стране, и это все благодаря тебе!!!» -(стилистика и орфография автора сохранены — ред. ИА REGNUM ).

В итоге жюри, в течение суток изучавшее все присланные на конкурс оды, присудило победу ученице третьего класса N7 села Бено-Юрт Хеде Ибахиевой. Вот что написала о Владимире Путине юная поэтесса:

«Можете разбрызгивать слюну, но это не изменит главной сути, мне не стыдно за свою страну и за то, что президент наш — Путин!»

У президента, по мнению победительницы, потому так хорошо получается руководиь Россией, потому что ему помогают силы свыше:

«Он невысокий с ясным взглядом с молитвой к Богу подошел. «Иди вперед, я буду рядом!» — сказал Господь. И он пошел. Он попросил у Бога силы. Без шума, пыли, болтовни. Взвалил убитую Россию на плечи хрупкие свои».

О победительнице известно, что она радует своих родителей успехами в школе, неоднократно побеждала в различных олимпиадах. За ее успехи отцу, сотруднику аэропорта города Грозны, к зарплате даже ежегодно доплачивают по 1,2 тыс. рублей.

В будущем девочка планирует стать врачом. А полученным за стихотворение о Путине айфоном Хеда пока пользоваться не собирается, она решила хранить его года 2 — 3, пока подрастет. Журналистам она рассказала, что участие в конкурсе она приняла из-за того, что «хотела увидеть Рамзана Кадырова», но на церемонии вручения приза в министерстве по делам молодежи Чечни его не оказалось.

Как сообщало ИА REGNUM, новый iPhone X в подарок тому, кто напишет или прочитает лучшее стихотворение о президенте Российской Федерации Владимире Путине, глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал 4 ноября. В своём Instagram он сообщил, что новый телефон подарила ему чеченская команда КВН.

Читайте также: Я за ними не гоняюсь: Рамзану Кадырову не нужен новый айфон

Читайте ранее в этом сюжете: Кадыров: Кто сложит лучшее стихотворение о Путине — получит новый iPhone X