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От Петербурга до Москвы по железной дороге за 4 часа: как всё начиналось

Общество

«Прямо дороженька: насыпи узкие, Столбики, рельсы, мосты. А по бокам-то всё косточки русские...» (Н. А. Некрасов «Железная дорога»)

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От Петербурга до Москвы по железной дороге за 4 часа: как всё начиналось
Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM
Железная дорога

Анна Алябьева, 14 ноября 2017, 00:05 — REGNUM  

Железная дорога

История Николаевской, а ныне Октябрьской железной дороги между Москвой и Петербургом началась в 1830-е годы, за много лет до её торжественного запуска в эксплуатацию. И началась она с открытия железнодорожной линии массового пользования Санкт-Петербург — Царское Село 11 ноября 1837 года. В результате Петербург и Царское Село были соединены однопутной железнодорожной колеей, по которой и пошли поезда.

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Царскосельская железная дорога
Царскосельская железная дорога

В России эксплуатация железных дорог началась ещё в конце XVIII века, но только в промышленном масштабе. А к появлению железных дорог общего пользования привело развитие промышленности и торговли. Однако, о необходимости такого сообщения велись активные споры. Даже предлагалось отказаться от железной дороги в пользу трактов для паровозов на колёсах с широким ободом — «сухопутных пароходов».

Можно сказать, что первая железная дорога является плодом труда австрийского инженера Франца Герстнера и его российских сподвижников. Герстнер ещё в 1835 году предложил организовать железнодорожное сообщение между Петербургом и Москвой. Положительного ответа тогда он не получил, но ему дали разрешение на строительство «пробной» дороги между Петербургом и Царским селом. И вот в 1837 году в России появляется первая в империи железная дорога общего пользования — Царскосельская дорога.

Но реализация проекта дороги между Петербургом и Москвой, несмотря на это, затянулась на долгие годы. По некоторым данным, для перенимания заграничного опыта даже были командированы два инженера корпуса путей сообщения — Павел Мельников и Николай Крафт. Но к моменту их возвращения на родину тема дальнейшего строительства железнодорожных сообщений была уже забыта. Дело сдвинулось по решению императора Николая Первого. В 1842 году он подписал указ о сооружении первой русской железнодорожной магистрали Петербург — Москва.

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Николай I
Иллюстрация: СверчковВладимир Дмитриевич, Музей Гвардии, Санкт-Петербург, масло, холст, 1856
Николай I

Для сооружения дороги был создан комитет, который возглавил наследник престола — будущий император Александр Второй.

Трасса будущей железной дороги была утверждена императором в апреле 1843 года, а работы по её сооружению начались в конце мая того же года одновременно с двух сторон — от Петербурга до Бологого и от Москвы до Бологого. Через восемь лет работы были закончены, а в августе1851 года новую железную дорогу опробовал император Николай Первый. Он в сопровождении инженеров и свиты проехал весь путь от Петербурга до Москвы и делал продолжительные остановки на каждой станции и у всех крупных инженерных сооружений. Дорога, вместе с остановками, заняла 19 часов.

13 ноября 1851 года (по некоторым источникам 14 ноября) Николаевская (как она стала называться после смерти императора Николая Первого, а ныне Октябрьская) железная дорога между Петербургом и Москвой была введена в эксплуатацию. На тот момент это была самая длинная в мире двухпутная железная дорога (644 км). Первый поезд преодолел расстояние между двумя столицами за 21 час 45 минут.

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Новый Мстинский мост. Построен невдалеке от старого
Новый Мстинский мост. Построен невдалеке от старого

В день её официального открытия в поезде было 17 пассажиров первого класса, 63 — второго и 112 — третьего класса. Первое время плата за проезд пассажиров от Петербурга до Москвы составляла: в первом классе 19 рублей, во втором — 13 и в третьем — семь рублей. За меньшую плату людей возили в товарных поездах, а летом — на открытых платформах. Средняя скорость движения на тот момент составляла 29,6 километра в час. Постепенно скорость движения поездов увеличивалась, а время в пути сокращалось.

Но уже в 1913 году поезд из девяти пассажирских вагонов во главе с паровозом серии «С» Сормовского завода преодолел это расстояние за то же время, что и современные поезда. В 1932 году на железной дороге появились пассажирские паровозы серии «ИС» Коломенского завода, был пущен экспресс «Красная стрела», который на перегонах развивал скорость до 120 километров в час. В 1965 году начал курсировать дневной скоростной поезд «Аврора», который мог разгоняться до 160 км/час. В 1984 году на маршруте появился электропоезд ЭР-200 Рижского вагоностроительного завода, способный развивать скорость до 200 километров в час, время в пути теперь составляло около пяти часов. А в период с 1996 по 2000 год была проведена реконструкция магистрали Петербург — Москва, благодаря чему составы смогли достигать скорости 200−250 километров в час. А с декабря 2009 года появляется высокоскоростной поезд «Сапсан», преодолевающий расстояние в 650 км всего за 3 часа 45 минут.

Октябрьская железная дорога прошла долгий путь. Сегодня её маршрут проходит по Ленинградской, Московской, Новгородской, Тверской, Псковской, Мурманской, Вологодской, Ярославской областям, по территориям Санкт-Петербурга и Москвы, а также Карелии, и даже соединяет Россию с иностранными государствами.

Дорога, о которой слагали легенды

Знаменитый палец императора — согласно легенде, планируя, где пройдет дорога, Николай Первый под линейку начертил на карте ровную линию между Петербургом и Москвой. Но в месте, где проходит Вербьинский обход, получилась кривая — якобы карандаш императора споткнулся о его же палец. Строители не осмелились ослушаться императорского плана и выстроили все точь-в-точь по схеме. А в народе это место получило именование — «палец императора».

Русская езда — долгое время существовала и передавалась из уст в уста шуточная история о том, как император впервые опробовал новую железную дорогу. Так, рассказывалось о том, что император решил не дожидаться открытия железной дороги и приказал поставить свой конный экипаж колесами на рельсы. И таким способом Николай Первый якобы доехал от Петербурга до ближайшей станции.

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Мост Николаевской ж.д. в окрестностях Санкт-Петербурга
Мост Николаевской ж.д. в окрестностях Санкт-Петербурга

«Папаша! кто строил эту дорогу?»

У Николая Некрасова есть произведение под названием «Железная дорога», в котором он писал:

«Прямо дороженька: насыпи узкие, Столбики, рельсы, мосты. А по бокам-то всё косточки русские… Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?»

И после этого как-то по-другому оцениваешь масштаб строительства и по-другому смотришь на те цифры, которые известны: 278 искусственных сооружений, в том числе 184 моста, 69 каменных и чугунных труб и 19 путепроводов. Стоимость строительства железной дороги к 1851 году составила 64 664 751 рубль, а одного километра — 100 400 рублей.

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Схема локомотивного депо, 1850-е годы
Схема локомотивного депо, 1850-е годы

Что после

Почти сразу же после Николаевской дороги появились предложения о строительстве «чугунки» через Сибирь.

«Первая мысль о постройке железной дороги на Дальнем Востоке приписывается генерал-губернатору Восточной Сибири графу Муравьеву-Амурскому. По его указанию в 1857 году полковником Дмитрием Ивановичем Романовым уже были проведены изыскания в Приамурье и даже составлен проект «колесной» дороги от села Софийского на Амуре до Александровского поста в заливе Де-Кастри. Но естественные финансовые трудности после неудачной Крымской кампании надолго отодвинули работы. Не замедлили и предложения иностранных инвесторов. Так, в том же 1857-м английский инженер Дуль «задумал провести конно-железную дорогу от Нижнего Новгорода через Казань и Пермь до одного из сибирских портов Тихого океана». В том же году американец Коллинс ходатайствует о разрешении «учреждения акционерного общества Амурской компанейской железной дороги для соединения Иркутска с Читой». В следующем году опять англичане Морисон, Горн и Слейг просят о разрешении постройки сквозной дороги от Москвы до Тихого океана. С 1861 года появляются русские проекты — Рашета, Кокорева, Богдановича, Любимова, Баранова, Софронова, Посьета, Боголюбского, Копытова», — рассказал ИА REGNUM о планах постройки уже Транссиба сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев.

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regnum author Анна Алябьева
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