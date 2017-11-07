В Чувашии разбирают мост через Суру

Чебоксары, , 10:15 — REGNUM В Шумерлинском районе Чувашии сегодня, 7 ноября, прекращается автотранспортное движение по мосту через Суру. Мост разбирают в связи с завершением навигационного периода, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наплавной мост через реку Сура находится на км 3+546 автомобильной дороги регионального значения Шумерля-Наваты в Шумерлинском районе Чувашии. В минтрансе республики поясняют, что демонтаж моста проводится из-за «завершения сроков эксплуатации в навигацию 2017 года». Движение прекращено сегодня утром, 7 ноября.

«Движение транспорта через реку Сура на данном участке автодороги в направление Пильнинского района Нижегородской области прекращается», — говорят региональные власти.

По предварительным данным, в ноябре в Чувашии среднемесячная температура ожидается на 2 градуса выше обычной, а количество осадков — чуть больше средних многолетних значений. В связи с понижением температур дорожные службы республики призывают водителей транспортных средств быть более внимательными на дорогах, напоминая, что на асфальте для остановки с 50 км/ч легковому автомобилю, оснащённому хорошей шипованной резиной, в среднем требуется 15−17 метров, на льду — около 40.

«Несмотря на то, что бдительными в зимнее время необходимо быть на всех участках дороги, практика показывает, что наиболее опасными зонами в зимнее время являются мосты, путепроводы, перекрестки, пешеходные переходы, остановки», — напоминают в КУ «Чувашупрдор», подчёркивая, что особую осторожность следует проявлять при первых заморозках и резком перепаде температур, так как «даже центральная сухая на вид часть дорог покрыта тончайшим слоем льда и абсолютно ничем не отличается от сухого шершавого асфальта».