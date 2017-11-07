В Москву с 10 ноября вернутся затяжные дожди

Москва, , 10:00 — REGNUM В конце недели в Москве ожидаются затяжные дожди. Об этом сообщили в погодном центре «Фобос».

"С приближением выходных погода начнёт портиться — скажется влияние североатлантических циклонов, поэтому небо затянут плотные облака», — отметили в центре.

Небольшие осадки начнутся уже днем 10 ноября. В выходные дни, 11−12 ноября, ожидаются затяжные осадки, в основном в виде дождя.

Сегодня, 7 ноября, в Москве и области будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до +5…+7°С. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столбика.

При этом в середине недели в городе установится теплая и преимущественно сухая погода. Днем температура воздуха прогреется до +3…+6°С, а ночью составит около 0 °C, в области −4…+1°С

Ранее сообщалось, что 6 ноября в Москве и Подмосковье наблюдалась аномально тёплая для начала ноября погода. Температура воздуха прогрелась до +6…+7°С.

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