Стас Михайлов пожаловался в ЕСПЧ на российские суды

Москва, , 09:47 — REGNUM Певец Стас Михайлов направил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с отказом судов РФ удовлетворить его иск к авторам фильма «Дублер». Об этом сообщил руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

«Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу певца Стаса Михайлова против властей России на отказ судов защитить его права на образ, который присвоил себе некий Михаил Стасов, — написал юрист. — Чудны дела!»

К своей записи Чиков прикрепил скриншот жалобы. В документе речь идет о фильме «Дублер», который был снят как пародия на Стаса Михайлова.

Певец считает, что образ, который был создан в фильме, негативно повлиял на его личную и деловую репутацию.